Hulpverleners spontaan in de bres voor Manuela die door corona nergens terecht kan

Aanvankelijk zag ze het even helemaal niet meer zitten, maar er gloort weer een sprankje hoop voor Manuela (20). De Hengelose kan, nadat ze betrokken was bij een verkeersongeval, momenteel vanwege corona nergens terecht. Na een verhaal hierover bij RTV Oost hebben, zijn er nu echter mensen die spontaan voor haar in de bres springen. "Ontzettend lief dat deze mensen zich om mij bekommeren."

"Ik werd gebeld door medewerkers van een praktijk voor fysiotherapie in Enschede", vertelt Manuela. "Zij zeiden: 'Ondanks corona trekken we de stoute schoenen aan en komen je helpen'. Ze komen morgen hier naartoe. Therapie is therapie zeg ik maar. Of het nu in een revalidatiecentrum is of hier thuis. Alle kleine beetjes helpen. Ik ben hier enorm blij mee."

Manuela werd eind januari door een auto aangereden toen ze in een wanhopige bui de snelweg op was gerend en vol werd geraakt door een auto. Ze raakte daarbij zwaargewond. Na enkele weken ziekenhuis ging ze naar het revalidatiecentrum. Omdat ze daar was uitbehandeld, werd ze maandagmiddag naar huis gebracht.

Op muur gestuit

Daar moet haar moeder Rikie haar nu verplegen, terwijl zij hartpatiënt is en bovendien de zorg heeft voor haar echtgenoot, die een dubbele hernia en artrose heeft. Omdat Manuela weinig anders kan dan hele dagen in bed liggen, heeft haar huisarts meerdere pogingen gedaan haar elders onder te brengen. Maar de huisarts zegt dat ze op een muur stuit, omdat Manuela vanwege allerlei coronamaatregelen overal wordt geweerd.

Hart onder de riem

Na RTV Oost heeft intussen ook De Telegraaf aandacht besteed aan Manuela. "Ik kreeg al meerdere reacties van wildvreemde mensen, die mij een hart onder de riem wilden steken. Dat doet me enorm goed."