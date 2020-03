Wat vind jij: De cito-toets schrappen is een slecht idee

"We zien dat er veel energie gaat zitten in het zo goed mogelijk organiseren van het onderwijs en dat is waar we ons nu op moeten richten", zegt Anko van Hoepen, vice-voorzitter van de vereniging voor basisscholen, tegen de NOS. "Wij zijn blij dat er nu een helder besluit is genomen."





De leerlingen in groep 8 hebben de afgelopen weken al een schooladvies gekregen, en die is leidend bij de keuze voor een middelbare school. Maar zo'n schooladvies is niet zaligmakend: volgens een onderzoek van de NOS zat vorig schooljaar een derde van alle derdeklassers op een ander niveau dan de basisschool geadviseerd had.



Is het schrappen van de eindtoets dan wel zo slim? Had daar niet een alternatief voor moeten worden gezocht? Of is het, zeker gezien de omstandigheden, niet vreemd dat de toets dit jaar niet wordt afgenomen? Laat ons weten wat jij vindt door te stemmen, en discussieer mee in de reacties hieronder of op Facebook.