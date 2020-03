Patrick Jurgens keert als assistent-trainer terug bij Excelsior'31

Jurgens is geen onbekende op De Koerbelt. In de zomer van 2015 kwam hij als voetballer over van HHC Hardenberg, waar hij jarenlang actief was. De betrouwbare verdediger speelde vervolgens twee seizoenen bij Excelsior'31. In zijn tweede seizoen bij Excelsior'31 werd hij door de supportersvereniging uitgeroepen tot 'speler van het jaar' en nam hij in de zomer van 2017 afscheid als actief voetballer.

Gelijk enthousiast

Jurgens kijkt uit naar zijn tweede periode in Rijssen. "Ik ben blij om komend seizoen terug te keren bij Excelsior’31. Als speler heb ik een mooie tijd gehad bij de club, waar ik een goed gevoel aan over heb gehouden. De afgelopen drie seizoenen ben ik Excelsior'31 altijd blijven volgen. Toen ik benaderd werd om komend seizoen assistent-trainer te worden van Jurjan Wouda, werd ik gelijk enthousiast. Ik heb dan ook erg veel zin in het nieuwe seizoen", aldus Jurgens, die bij Excelsior'31 een contract voor één seizoen tekent.

Momenteel is Jurgens bezig aan zijn tweede seizoen als assistent-trainer bij zaterdag derdeklasser Kloosterhaar.