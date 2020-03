Jongens spelen met levensecht nepwapen in Almelo

De politie heeft gistermiddag ingegrepen toen minderjarige jongens aan het buitenspelen waren met een nepwapen in Almelo. Het pistool was volgens de politie niet van echt te onderscheiden.

Het voorval speelde zich af in de Meester Hein Vrindstraat. Agenten die voor een andere situatie in de buurt waren, zagen op een gegeven moment twee jongeren door een steegje rennen. Een van hen had het neppistool in de hand.

De politie hield de zestienjarige jongen aan en uit onderzoek bleek dat het ging om een balletjespistool. Niet van echt te onderscheiden. De jongen gaf aan dat hij en zijn vrienden een spelletje aan het spelen waren.

'Gebruik gezond verstand'

"Dit had natuurlijk heel anders kunnen aflopen", laat de politie weten. "Gebruik je gezonde verstand en ga niet met dit soort speelgoed de straat op."

De agenten waren in de wijk voor een melding van mogelijk huiselijk geweld. Hierbij zou ook een vuurwapen gezien zijn. Na onderzoek kon een 38-jarige man uit Almelo aangehouden worden als verdachte. In een woning trof de politie een vuurwapen aan die in beslag is genomen.