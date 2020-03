WOII in foto's: 'Just call him Johnny'

Just call him Johnny (Foto: Foto: Onbekend / Bron: Beeldbank WO2 - NIOD)

Het Regiment Hoofdkwartier (RHQ) van de Manitoba Dragoons uit Canada waren in april 1945 vijf dagen lang gevestigd in Westerhaar-Vriezenveensewijk. Vanuit hier werd de bevrijding van Noord-Oost Overijssel geregisseerd. Het was een drukte van belang, met soldaten en voertuigen.

'Just call him Johnny'

Op 8 april zou de zoon van Arnolda en Johan Klinkhamer gedoopt worden. Een soldaat merkte op: "Just call him Johnny", en zo geschiedde. Dit maakte dat de naam Johnny Klinkhamer een speciale herinnering aan de bevrijding in Westherhaar.

De familie onderhield met één van de commandanten, Major Norman B. Keith, tot zijn overlijden op 104-jarige leeftijd in 2016 nauw contact. De foto van Johnny die hem destijds was gegeven als aandenken, met het verzoek ooit nog eens terug te komen na het einde van de oorlog, was het begin van deze onderlinge band.