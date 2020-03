Verhoor Kwartetmoord via beeldverbinding door corona: 'Het hondje zat trillend op de grond'

"Het Franse Bulldogje zat trillend op de grond", zegt de mevrouw op het scherm. Het is de moeder van Zizi, die wordt verdacht van betrokkenheid bij het leveren van de wapens in de viervoudige moordzaak in Enschede. De moeder is gisteren via beeldverbinding gehoord over een undercoveroperatie, waarbij haar dochter belastende verklaringen heeft afgelegd. Naar eigen zeggen onder druk. "Er was geen keuzevrijheid", zegt ook de moeder.

Na wat kleine opstartproblemen komt de beeldverbinding tot stand. Op het scherm zijn de officier van justitie, de onderzoeksrechter, de griffier, Zizi's advocaat Moszkowicz en haar moeder te zien. Normaal gesproken wordt een getuigenverhoor gedaan in een rechtszaal, maar door corona-maatregelen gaat het nu anders. "Het liep best soepel", zegt advocaat Moszkowicz.

Undercover

De strafpleiter had eerder al verzocht of hij Zizi's moeder vragen mocht stellen. De rechtbank heeft dat toegestaan. Volgens Moszkowicz heeft zijn cliënt namelijk onder druk verklaringen afgelegd bij een undercoveroperatie. Ze heeft verklaard over haar relatie met één van de moordverdachten en haar rol in de aanschaf van wapens. "Maar die undercoveragenten waren veel te intimiderend", vindt de advocaat.

Keuzevrijheid

De moeder van Zizi was op de dag van de undercoveroperatie thuis, daarom wilde Moszkowicz haar vragen stellen. De moeder verklaart in het getuigenverhoor via beeldverbinding: "Er stond een hele brede, intimiderende kerel op de stoep, met een donkerharige vrouw. Ze wilden naar binnen en zochten mijn dochter. Ik moest naar boven en mijn telefoon achterlaten. Ik heb het zo ervaren dat er geen keuzevrijheid was."

Met trillende stem vervolgt de moeder haar relaas via de videoverbinding: "Ik hoorde beneden die kerel steeds schreeuwen en mijn dochter huilen. Toen ik na een poos de deur dicht hoorde slaan, ben ik naar beneden gerend. Daar zat Zizi huilend op de bank. Het Franse Bulldogje zat trillend op de grond."

Enemy

Met de getuigenis van de moeder wil Moszkowicz aantonen dat de undercoveragenten onnodig intimiderend hebben gehandeld en dat de verklaringen van Zizi daardoor onbruikbaar zijn als bewijs. "Ze heeft tweemaal gevraagd of ze haar advocaat mocht bellen. Dat mocht niet. Sterker nog, haar telefoon werd opgeborgen. Daarnaast begon die man te schreeuwen. Hij riep: 'are you my enemy?!' tegen mijn cliënt. De operatie had afgeblazen moeten worden toen ze om haar advocaat vroeg."

Uitstel rechtszaak

Zizi heeft volgens justitie bemiddeld bij de levering van de wapens in de kwartetmoordzaak, maar ook bij het wegmoffelen van twee tassen. Daarin zou de kleding hebben gezeten die de drie hoofdverdachten tijdens het moorden aan hadden. De vrouw had een relatie met een van de hoofdverdachten. Ze zit vast.

Of het eindproces in de geruchtmakende moordzaak volgende maand doorgaat, is hoogst onzeker. Verschillende advocaten hebben al aangegeven mogelijk om uitstel te vragen, omdat ze hun cliënten niet face-to-face kunnen spreken in de gevangenis door demcorona-maatregelen.

Viervoudige moord

De gruwelijke zaak draait om de moord op vier mannen, gepleegd op 13 november 2018. Ze werden op klaarlichte dag in een growshop in Enschede van dichtbij doodgeschoten. Justitie houdt vader Camil A. en zijn twee zonen Dejan en Denis verantwoordelijk voor de moord.