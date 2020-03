Buurtbewoner vindt kogelhulzen op straat in Zwolle

In de Zwolse wijk Holtenbroek zijn vanochtend kogelhulzen ontdekt. Mogelijk is er ook geschoten: Meerdere buurtbewoners hoorden gisteravond rond 21.00 uur harde knallen.

De hulzen lagen bij het Johan Cruyff Court aan de Palestrinalaan. De politie heeft het onderzoek aan het eind van de ochtend afgerond, maar roept getuigen op die iets hebben gezien of gehoord zich te melden.

Vuurwerk

Onder het Facebook-bericht laten meerdere buurtbewoners weten iets te hebben gehoord. Een aantal dacht aan vuurwerk. Een ander laat weten dat het gisteravond druk was bij het voetbalveldje.

Opvallend is dat één reageerder laat weten onlangs ook hulzen in Westenholte te hebben gevonden. Die zijn volgens haar in het bezit van de politie.

Schietpartijen

Of de politie er vanuit gaat dat er een link is met een onderwereldoorlog die wordt uitgevochten in Zwolle, is niet duidelijk. Afgelopen najaar en winter waren er meerdere schietpartijen in Holtenbroek en Stadshagen, te linken aan partijen die strijd hebben over de macht op de regionale drugsmarkt.