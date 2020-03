MKB-voorzitter Vonhof: "Kabinet doet alles om te voorkomen dat mensen door de bodem zakken"

Het kabinet Rutte doet er momenteel alles aan om te voorkomen dat mensen door de coronacrisis financieel gezien door de bodem zakken. Dat zegt MKB-voorzitter Jacco Vonhof uit Zwolle. Vonhof is ook te spreken over het besluit van de banken. Die maakten vandaag bekend dat MKB-bedrijven een half jaar uitstel kunnen krijgen van de aflossing van hun leningen.

Behalve voorzitter van MBK Nederland is Vonhof ook eigenaar van Novon Schoonmaakbedrijven uit Zwolle. Omdat hij 'werken voor een baas' niets vond, kocht hij in 1993 een ladder en een bestelbusje en begon hij in Zwolle voor zichzelf als glazenwasser. Die eenmanszaak bouwde hij door de jaren uit tot een middelgroot schoonmaakbedrijf dat actief is in het noorden en midden van het land.

Uitbraak corona

De uitbraak van het coronavirus heeft ook gevolgen voor zijn eigen bedrijf. "Bij ons is het beeld wat diffuus. Aan het begin van de uitbraak hadden we extra veel vraag vanwege de hygiëne. Nu zien we dat bedrijven sluiten, scholen dicht zijn en vakantieparken bijna niet meer bezet zijn. Dat levert bij ons natuurlijk dezelfde problemen op als bij heel veel andere bedrijven. Namelijk dat we mensen naar huis moeten sturen omdat we even geen werk hebben."

Of zijn bedrijf ook een beroep gaat doen op de steunmaatregelen van het kabinet weet Vonhof niet. "Indien nodig ja. Wij zijn daar elke dag heel druk mee. Bij mij op het bedrijf zit een apart team dat dagelijks kijkt wat er nodig is. We kijken bijvoorbeeld of we onze mensen elders kunnen inzetten, op plekken waar juist extra vraag is naar schoonmakers. Ik kan me voorstellen dat in ziekenhuizen en verpleeghuizen extra mensen nodig zijn. Als het niet anders kan, zullen ook wij natuurlijk gebruik maken van de regelingen."

Volksgezondheidscrisis

Vonhof benadrukt dat het op dit moment ongelofelijk belangrijk is dat de economie gezond blijft. "Daar leven we met zijn allen van. Werkgevers, werknemers, iedereen heeft een gezonde economie nodig. Maar je hebt niets aan een gezonde economie als je zelf niet gezond bent. Het is wat mij betreft nog steeds een volksgezondheidscrisis."

Welbegrepen eigenbelang

De banken hebben volgens Vonhof vandaag een belangrijke stap gezet om de economie gezond te houden. Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. "Niemand heeft er baat bij dat bedrijven omvallen"', zegt Vonhof. Een open economie, zoals de Nederlandse, draait volgens de MKB-voorzitter voor een groot gedeelte om welbegrepen eigenbelang.

Vonhof: "Welbegrepen eigenbelang is ook dat je weet dat het goed gaat met je werknemers, met je collega's, met andere bedrijven in de keten, je leveranciers. Zo hebben banken er niets aan als bedrijven over de kop gaan."

Rente en aflossing

Het besluit van de banken zal ook rust brengen bij ondernemers die de inkomsten zien wegvallen. "Rente en aflossing zijn normale kosten, maar als je ineens geen inkomsten meer hebt, dan zijn het kosten die zwaar wegen", legt Vonhof uit. "Zeker voor bedrijven die nu een enorme vraaguitval hebben, is het enorm fijn dat ze tijdelijk niet hoeven af te lossen. Voor deze ondernemers is het heel fijn om te weten dat als je 's avonds naar bed gaat je je geen zorgen hoeft te maken of je je lening wel kunt afbetalen."

De voorzitter van het midden- en kleinbedrijf is enthousiast over de maatregelen van het kabinet Rutte. "Dit kabinet doet er alles aan om te voorkomen dat mensen door de bodem zakken."