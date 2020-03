Minister Arie Slob uit Zwolle trots op onderwijs: "Maar we moeten waken voor terugval leerlingen"

Onderwijs op afstand krijgt tijdens deze coronacrisis een impuls en dat is mooie ontwikkeling volgens minister Arie Slob van Onderwijs. Toch lukt het niet alle leerlingen om daaraan mee te doen, bijvoorbeeld omdat ze daar niet de juiste spullen voor hebben. "We moeten oppassen dat er geen terugval in de ontwikkeling van leerlingen komt", aldus Slob.

Aangezien de scholen dicht zijn, probeert de sector de lessen zo goed en zo kwaad als het gaat door te laten gaan. Basisscholen geven lesmateriaal mee waar kinderen thuis mee aan de slag kunnen en steeds vaker maken middelbare scholen gebruik van digitale manieren om op afstand les te geven. "Dat is hartverwarmend in deze moeilijke tijd", zegt Slob tegen RTV Oost.

De juiste spullen

Lesgeven op afstand was al in ontwikkeling, maar door de uitzonderlijke situatie waarmee we nu te maken hebben is dat ineens in een sneltreinvaart gegaan. Er zit echter ook een keerzijde aan deze ontwikkeling, want niet alle kinderen kunnen eraan mee doen.

Slob vertelt: "Er zijn leerlingen waar onderwijs thuis goed wordt opgepakt, maar er zijn ook leerlingen waarbij de ouders wat minder mogelijkheden hebben. Soms hebben ze niet de apparatuur voor onderwijs op afstand."

Volgens de minister moet er dan ook voor worden gewaakt dat leerlingen terugvallen in hun ontwikkeling. Slob overlegt met zijn ministerie, gemeenten en onderwijsinstellingen om te kijken hoe leerlingen zo goed mogelijk thuisonderwijs kunnen volgen. "Hiervoor hoop ik met een nieuwe aanpak te komen, mogelijk vandaag of later deze week."

Onwerkelijke werkelijkheid

Het gesprek met de minister vond plaats voor een basisschool in het dorpje Windesheim bij Zwolle. Slob sprak zijn dankbaarheid uit voor mensen in de onderwijssector die hun verantwoordelijkheid nemen om het onderwijs niet geheel stil te laten vallen. "Dat is echt fantastisch. Het lijkt alsof het vakantie is, maar er wordt knetterhard gewerkt."

Schooldirecteur is crisismanager

In de school zijn een paar leerkrachten en de directeur aan het werk. Ook zijn er twee kinderen. Hun ouders werken in de zorg en hun oppas voelde zich niet fit. Deze kinderen zijn welkom laat de directeur weten. Hij vertelt over de drukke tijden die hij doormaakt, ondanks dat de klassen leeg zijn. "Er moet veel geregeld worden en ik voel me echt een crisismanager", aldus de directeur.

Minister Slob is fit

Minister Slob heeft de afgelopen nacht eindelijk thuis geslapen en zegt zich fit te voelen. Ook voor hem zijn het extreem drukke tijden door de coronacrisis. "Eigenlijk geloof je deze situatie niet, maar je weet dat het de werkelijkheid is."

Het afgelopen weekend heeft de minister doorgewerkt en vandaag staat er weer heel wat op het programma. Na een gesprek dat nog geen vijf minuten duurt, moet hij weer weg voor verschillende overleggen in Den Haag.