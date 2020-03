Extra leveringen, handen wassen en kassaschermen: zo komt de supermarkt de coronacrisis door

Voor de vakkenvullers is het een stuk drukker geworden. "Ik ben al een paar keer extra ingevallen. Normaal moet ik gewoon naar school, maar die is nu ook dicht. Ik kan mooi extra werken, komt mij wel goed uit." Een collega vult aan: "We krijgen veel meer vracht binnen dan normaal gesproken. Ze hebben dus meer mensen nodig."

Net als overal worden ook in de supermarkt hygiënemaatregelen genomen. Extra handen wassen, een scherm bij de kassa's die de klanten en de kassamedewerkers scheidt. Alleen, die anderhalve meter afstand is soms lastig te realiseren:

Kassaschermen

"Ik vind het nog wel te doen", zegt een van de kassamedewerkers vanachter een plastic scherm dat de kassamedewerkers van de klanten scheidt. "Het is een beetje afstandelijk, maar het is voor een goed doel. Zolang er niet al te veel mensen over het scherm heen hangen gaat het wel goed."

Drukke tijden dus in de supermarkt in Nieuwleusen. Hectisch zelfs, aldus bedrijfsmanager Luuk Tijs. "We doen ons best en we zetten alle tandjes bij om het zo goed mogelijk te doen. Gelukkig pakt het personeel het goed op, biedt zich spontaan aan om te werken. We zitten er ook mee dat de Jumbo in Dalfsen tijdelijk gesloten is door een verbouwing, daardoor blijft het hier misschien langer druk dan in andere winkels."

Nuchter

Bepaalde goederen zijn wel schaars geworden, wc-papier en paracetamol bijvoorbeeld. "Maar echt hamsteren vond ik wel meevallen hier. Mensen zijn hier vrij nuchter. Wat je wel ziet zijn veel klanten die artikelen halen die ze normaal niet halen meer: rijst, potjes groente. Die hoeveelheden hadden we de eerste dagen niet in huis, maar inmiddels komt dat ook goed."

Tijs gaat wel op zoek naar nieuw personeel, nu personeelsleden die nog naar school gaan online lessen krijgen. Dat personeel is ook nodig voor de online-bestellingen die worden gedaan. Dat groeit namelijk enorm:

Houden klanten zich een beetje aan de hygiëneregels trouwens? Tijs ziet verschillen. "Je ziet dat er veel meer gepind wordt, veel meer met zelfscan gedaan wordt. Maar afstand nemen is soms nog lastig, uit gewoonte geven mensen elkaar soms nog een hand."