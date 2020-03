Ootmarsum dreigt met Pasen 'spookstadje' te worden: alle tradities vanwege corona afgelast

Het is misschien wel de Overijsselse stad met de meeste paastradities: Ootmarsum. Nu heeft ieder zichzelf respecterend dorp of gehucht wel een paasvuur, maar in 'siepelstad' Ootmarsum hebben ze enkele tradities die uniek zijn voor ons land. Waarvan het vlöggeln de meest in het oog springende. Maar behalve dit opvallende paasritueel, zijn ook alle andere paastradities vanwege het rondwoekerende coronavirus afgeblazen in het Twentse stadje. Waar het normaal gesproken een drukte van belang is, dreigt Ootmarsum dit jaar met Pasen een 'spookstadje' te worden.

Geen 'poasboake', geen hout halen en dus ook geen vlöggeln. Een voor ons land uniek gebruik, waarbij een groep vrijgezelle jongemannen in een stoet door Ootmarsum trekt. Stichtelijke liederen zingend, gekleed in een lange regenjas, voorzien van hoed en lurkend aan een sigaar. Het tafereel trekt jaarlijks grote drommen toeristen en dagjesmensen naar Ootmarsum.



Maar het vlöggeln - zowel op Eerste als Tweede Paasdag - is geschrapt. Woensdagavond kwamen de zes zogenoemde poaskeerls en de lokale Stichting Paasgebruiken bijeen en ze waren er eigenlijk al snel uit. Unaniem werd besloten alles af te gelasten.



"Wel een rare gedachte", vertelt Jürgen Kleine Schaars (24), de oudste van het stel, in een toelichting op de Facebookpagina van Ootmarsum Vroeger en Nu. "Geen poaskeerls, geen paasvuur en geen vlöggeln. Het stadscentrum zit met Pasen helemaal op slot. Er is niets aan te doen. Heel onwerkelijk en bizar, maar waar. Volgend jaar beginnen we gewoon weer opnieuw. Het is niet anders."

Historisch besluit

olgens Vroeger en Nu is het hoogst uitzonderlijk dat alle paastradities worden afgeblazen. Het gaat zelfs om een historisch besluit. In 2001 kwamen vanwege de mkz-crisis weliswaar de paasvuren te vervallen, maar toen werd er nog wel gevlöggeld. De laatste keer dat dat niet gebeurde, was in het laatste oorlogsjaar 1945. Dat was op last van de toenmalig burgemeester en de lokale Ortskommandant, die dat hadden verboden. Vooral omdat de geallieerden met rasse schreden Twente naderden en de angst er bij de Duitse bezetter goed in zat.

Vragen van toeristen

De VVV Ootmarsum-Dinkelland krijgt intussen de eerste vragen van toeristen al binnen. "Vanochtend belde meteen al een meneer", vertelt VVV-informatrice Sandra Steenhagen. "Hij had een hotel geboekt voor Pasen, maar vraag zich nu af wat hij moet doen. Ook voor ons is het allemaal nog even afwachten. De huidige maatregelen gelden tot en met 6 april. Maar hopelijk worden de regels daarna wat versoepeld."



Dan bestaat wellicht de kans dat de talloze kunstgalerieën die Ootmarsum kent, toch hun deuren kunnen openen. "Voor evenementen als het vlöggeln en het paasvuur is dat eigenlijk nu al duidelijk. Dan heb je het immers over grote aantallen Ootmarsumers en toeristen die dan samenkomen. Maar voor winkeltjes ligt het tegen die tijd hopelijk toch anders."

Mooie omgeving

En wellicht zijn er na 6 april ook wat meer mogelijkheden voor de hotels. "Want die kunnen momenteel niet zoveel. Ze kunnen weliswaar gasten een overnachting aanbieden, maar een ontbijt, lunch of diner ligt problematisch. De crisis is nu al enorm. We kunnen dan ook alleen maar hopen dat er na 6 april wat meer mogelijkheden komen. Want even los van de paastradities, je kunt hier in deze mooie omgeving natuurlijk nog altijd fantastisch wandelen en fietsen."