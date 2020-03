2500 medewerkers Scania komende weken thuis, productie stopt volledig

Vrachtwagenfabrikant Scania met vestigingen in Zwolle en Meppel stuurt de ruim 2500 productiemedewerkers naar huis. Zwolle sluit vanaf morgenavond de productielijnen en Meppel vanaf dinsdag. Vanwege het coronavirus is geen aanvoer meer van onderdelen uit bijvoorbeeld Frankrijk.

Op dit moment wordt gekeken welke regeling er voor de medewerkers kan worden getroffen. Scania werkt naast vaste medewerkers ook met een zogeheten flexibele schil, mensen die via uitzendbureaus of tijdelijke contracten werken bij Scania.

Oplossingen personeel

"Het is voor ons niet meer mogelijk om door te werken, en dat is ontzettend jammer. Momenteel zoeken we naar de beste oplossing voor ons personeel. Wij gaan iedereen vandaag en morgen informeren over de gevolgen. Het is helaas vanwege de coronacrisis niet mogelijk om door te gaan." Woordvoerder Vrielink van Scania legt uit dat de vestiging in Meppel iets langer door kan werken, omdat daar onderdelen worden gespoten. Dat werk kan nog tot en met dinsdagavond doorgaan.

De sluiting duurt in ieder geval tot en met 6 april, zoals bij veel bedrijven in Nederland. Maar of daarna weer gewerkt kan worden hangt af van de dan ontstane situatie.

Hoe groot de financiële schade is, is nog niet te overzien. "Dat ligt ook aan de bijdrage uit het Noodfonds en andere regelingen voor het bedrijfsleven. We willen ook een goede regeling voor al ons personeel, omdat wij na de sluiting iedereen heel hard nodig hebben."