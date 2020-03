Raadsvergadering Almelo gaat ondanks coronavirus door: 'Anders jaren voor niets gewerkt'

Volgens Gerritsen is er anders jaren voor niets gewerkt: “Uiterlijk 24 maart moet er een besluit genomen worden.” Het gaat om het bestemmingsplan dat woningsplitsing en kamerverhuur moet regelen.

Aanleiding voor de veranderingen die doorgevoerd moeten worden, is het op meerdere plaatsen huisvesten van Poolse arbeiders. Op verschillende plekken in de stad wonen in één huis grote groepen arbeiders en dat zorgt voor overlast.

Coronavirus

Alle eigenaren van woningen hebben vorig jaar een brief ontvangen over dit besluit om woningsplitsing en kamerverhuur te regelen. Wie het er niet mee eens was kon een zienswijze indienen. Dat hebben veertien mensen gedaan. Het bestemmingsplan is daarom gewijzigd.

Gerritsen neemt liever het zekere voor het onzekere en gaat er niet vanuit dat deze beslissing uitgesteld kan worden door coronavirus: “Wel nemen we maandagavond heel veel maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. We hebben een hele grote raadszaal, we gaan ver uit elkaar zitten en geen publiek erbij.”

De raadsvergadering is voor publiek te volgen via een livestream.