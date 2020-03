Sallandse aspergetelers voor grote uitdaging: horeca op slot, wie koopt het witte goud?

Veertig procent van de asperges van de Raalter telers Jeroen en Henk de Weerd gaat normaal gesproken naar de horeca. "Deze coronatijd is een lastige periode", zegt Jeroen de Weerd. "Maar hier in Salland zeggen we: kop d'r veur, met elkaar de boel staande houden."

Zoon Jeroen de Weerd doelt daarbij onder meer op de initiatieven die nu al bij ondernemers in de horeca ontstaan. Catering, bezorgservice. "We hopen dat ze daarbij ook onze asperges gebruiken. Kijken hoe dat uitpakt", zegt vader Henk de Weerd.

Eerste asperges

De Weerd heeft als eerste asperges in de regio, ze komen uit de kassen vlakbij Wesepe. Opvallend is dat de particuliere klanten de boerderijwinkel even ten zuiden van Raalte al goed weten te vinden. Beter zelfs dan vorig jaar. Henk de Weerd: "Het is hier natuurlijk veel rustiger dan in de supermarkt. En we hebben de winkel nog ruimer opgezet. Tafels eruit. Desinfectie. Ik denk dat we goed bezig zijn wat corona betreft. Wat mij betreft kunnen de mensen hier komen hamsteren."

Aan de kwaliteit van de asperges zal het ook niet liggen. Die is gewoon goed. "Maar dit is pas het begin van het seizoen, de eerste week. Wat corona uiteindelijk voor ons gaat betekenen, is niet duidelijk. Wij kunnen in ieder geval wel bezorgen. Op de trekker desnoods", zegt hij lachend. "Als het niet te ver is..."

Verzorgingshuizen

Maar als het tegenzit, kan er uiteindelijk ook sprake zijn van een overschot aan asperges. Jeroen de Weerd: "Er wordt in de horeca al gesproken over het aanbieden van maaltijden voor verzorgingshuizen. Als het zover komt en wij zitten met een overschot, dan sluiten we ons daar van harte bij aan om anderen een hart onder de riem te steken."

Henk de Weerd: "En we kunnen zelfs het plastic eraf trekken en de asperges gewoon laten groeien. Als de crisis voorbij is kunnen we weer gaan steken en alsnog verkopen. Dat scheelt in de arbeidskosten."