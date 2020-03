82-jarige 'ontucht-opa' uit Dalfsen moet de cel in

Een 82-jarige man uit Dalfsen is veroordeeld tot veertien maanden gevangenisstraf voor seksueel misbruik bij drie kinderen. Twee van hen heeft hij betast, bij het derde slachtoffer was er sprake van verdergaand misbruik.

Vanaf 2010 heeft de man twee jaar lang ontucht gepleegd met een 6-jarig meisje. Als zij bij haar opa en oma verbleef ging zij vaak naar de nabijgelegen woning van de man waar de ontucht plaats vond. Het misbruik stopte toen zij 8 jaar oud was omdat de man ging verhuizen. Pas jaren later, in 2018, kwam het misbruik aan het licht.

Ook de andere twee slachtoffers bevonden zich in kleine kring van de man. Wanneer zij bij hun grootmoeder en de man op bezoek kwamen vonden de ontuchtige handelingen plaats.



Verklaringen kinderen betrouwbaar

In de zaak was niet veel meer bewijs dan de verklaringen van de misbruikte kinderen. Toch zijn ze voor de rechtbank betrouwbaar genoeg om de man op te veroordelen. "De verklaringen zijn consistent en vinden op onderdelen steun in andere verklaringen in het dossier."

Strafmaat

"Met het misbruik, dat over een langere periode heeft plaatsgevonden, heeft de man schade toegebracht bij de jonge slachtoffers", zegt de rechtbank. "Door zijn ontkennende houding heeft de man geen inzicht in zijn beweegredenen gegeven." Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank mee dat de man eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten.

Dat de man kampt met gezondheidsproblemen en op leeftijd is, is voor de rechtbank geen aanleiding om geen celstraf op te leggen, maar wel om de straf enigszins te matigen.