Scholen dicht en Cito-toets geschrapt: De Regenboog in Enschede heeft alles onder controle

Het is toch een vreemde gewaarwording. Een lege school met een paar leerkrachten die aan het schoonmaken zijn. "Tja, je hebt hier nu wel tijd voor... Op dit moment hebben we geen kinderen die we hier opvangen, maar waarschijnlijk vanaf volgende week wel weer."

Gisteren werden lespakketten uitgedeeld aan de ouders, om de kinderen toch actief te houden. "We geven ze lesstof mee op basis van het niveau dat de leerling heeft. We geven bewust geen nieuwe stof mee, omdat we niet willen dat de ouders gaan functioneren als leerkracht", vervolgt Siebelt.

De Regenboog ligt in de wijk Het Stroink. Dat is niet de meest welvarende wijk in Enschede. "We kunnen daarom niet al het lesmateriaal digitaal aanbieden, omdat sommige ouders niet beschikken over een laptop of internetverbinding. Gisteren hebben we daarom ook alles op papier uitgedeeld en we zijn erg blij dat alle ouders erg positief reageren op de uitgedeelde lesstof."

Komende periode

Toch is het maar de vraag hoe lang de leerlingen op deze manier bezig kunnen blijven. "We weten gewoon niet hoe lang deze situatie nog voortduurt. Het is daarom lastig te zeggen of de leerlingen bijvoorbeeld over kunnen naar een volgende groep, want misschien duurt dit nog wel maanden?"

Het afschaffen van de Cito-toets is volgens Siebelt geen ramp. "De leerlingen hebben ons advies al gehad. De praktijk wijst uit dat het resultaat van de Cito-toets vaak gelijk is aan ons advies. Dus wat dat betreft is het afschaffen van die toets niet erg."

Waardering minister Slob

Aan het begin van de middag kwam minister Arie Slob van onderwijs met een boodschap aan alle leerkrachten dat hij trots op ze is. "Dat is natuurlijk erg leuk om te horen. We merken dat we met z'n allen heel veel doen, leerkrachten zitten nu ook niet stil. Uiteindelijk is het belangrijk dat we zorg hebben voor de kinderen en ze goed onderwijs kunnen aanbieden. Tot nu toe gaat dat goed en hebben we alles onder controle."