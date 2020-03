Coronabesmetting in groep Overijsselaars die skivakantie vierde in Tirol

Er is een coronabesmetting vastgesteld bij een lid van de groep Overijsselaars die afgelopen week op skivakantie was in Tirol. Zo'n 140 vakantievierders, voornamelijk uit Dijkerhoek en Holten, trokken eropuit met de Rock’n Roll Schlagerband Reeperbahner Stimmungsmacher. Ze werden gevolgd door Expeditie Oost van RTV Oost.

De groep vertrok in de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 maart vanuit Overijssel richting het Oostenrijkse Hopfgarten. Met een flinke dubbeldekker én nog de nodige vakantiegangers op eigen gelegenheid werd de twaalf uur durende reis afgelegd.

Op het moment dat de bus vertrok, waren in Nederland 382 mensen positief getest op het coronavirus, van wie vier waren overleden. De organisatie besloot de vakantie toch door te zetten: "Er kon en mocht gewoon gereisd worden, grenzen waren open en er was al helemaal geen negatief reisadvies voor Oostenrijk", valt te lezen in een verklaring op Facebook.

Adviezen RIVM

"Het spreekt voor zich dat we de situatie voor vertrek nauwlettend in de gaten hebben gehouden. We hielden de adviezen van het RIVM en de Nederlandse overheid aan. We hadden contact met plaatselijke instanties (..) en overlegden als organisatie voortdurend met elkaar. Zo ook gedurende de reis."

In de dagen nadat de groep arriveerde in Oostenrijk veranderde de situatie in Europa razendsnel. Op donderdag werd bekend dat veel wintersportgebieden het seizoen zouden afbreken. Het skigebied waar de Overijsselaars verbleven, Skiwelt Wilder Kaiser, viel daar niet onder en bleef open.

Terugreis

Zaterdag, een dag eerder dan gepland, besloot de groep alsnog de terugreis in te zetten. "We wilden niet dat de hele groep in Oostenrijk in quarantaine zou moeten", luidt de verklaring.



De organisatie laat via Facebook weten dat de klachten bij de patiënt meevallen. Er is geen sprake van een ziekenhuisopname en de betreffende persoon is aan de beterende hand. Waar de besmetting heeft plaatsgevonden, weet de organisatie niet. "Ter plaatse, onderweg of voor vertrek uit Nederland, wat natuurlijk ook een mogelijkheid is. Dat is ook niet van belang. Onze voornaamste zorg voor nu is dat onze gast spoedig herstelt en gelukkig is dat het geval."



Oproep tot zelfisolatie

Ondertussen is heel Tirol tot 5 april in quarantaine geplaatst. Vanuit de Oostenrijkse overheid geldt een oproep tot zelfisolatie voor iedereen die vanaf 28 februari in Tirol is geweest. Alle skigebieden in Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland en Italië zijn vanaf afgelopen maandag gesloten en gaan dit seizoen niet meer open.



Reeperbahner Stimmungsmacher is tot nu toe niet bereikbaar voor nader commentaar.