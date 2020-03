Ernstige mishandeling in Almelo en meer...

Op zondag 24 november 2019 rond 04.00 uur heeft er in het centrum van Almelo een ernstige mishandeling plaatsgevonden. Deze mishandeling werd gepleegd door vijf personen waarvan er destijds twee konden worden aangehouden. Ondanks nader onderzoek is de identiteit van de andere drie personen nog niet bekend. Daarom worden de beelden vrijgegeven. Wie kent de jongemannen op de beelden? Wij horen het graag!

En verder in Onder de Loep:

Enschede – Diefstal babyvoeding

Bij een supermarkt aan de Zonstraat in Enschede wordt op zaterdag 16 november een grote hoeveelheid babyvoeding gestolen. Een onbekend man komt daar tot tweemaal toe om diverse pakken Nutrilon te stelen. Van de diefstal en de man zijn duidelijke beelden. Wie kent de man?

Hengelo – Inbraak kledingwinkel

Op 27 januari omstreeks 06.15 uur werd er ingebroken bij een kledingwinkel aan de Nieuwstraat in Hengelo. Op de bewakingsbeelden is te zien dat een onbekend persoon de voordeur met een steen vernield. Binnen in de winkel wordt een complete kassa meegenomen. Op beelden is te zien dat de persoon o.a. een blauwe regencape, gele sjaal en pet met zwarte klep draagt. Een opvallende combinatie. Kent u de persoon op de beelden of weet u waar de kassa gebleven is? Tips zijn welkom!

Zwolle – Man steelt iphones maar wordt betrapt

De politie is op zoek een man die op 26 januari probeert diverse telefoons te stelen bij de MediaMarkt in Zwolle. Op beeld is te zien dat de man de telefoons meeneemt en de winkel verlaat. Als het alarm afgaat, zet een medewerker de achtervolging in. De medewerker kan de telefoons terughalen maar de man weet te ontkomen. Wie kent de man op de beelden?

Enschede – Man slachtoffer van phishing, politie zoekt dader

Op 12 januari krijgt een man bericht van zijn bank dat zijn bank app geupdate moet worden. Hij klikt op de link in de mail en doorloopt de stappen om de update te voltooien. Ruim twee weken later blijkt er door onbekenden geld van zijn rekening gehaald te zijn. De mail van 12 januari blijkt een zogenaamde phishingmail te zijn. Er zijn diverse geldopnames geweest. Van meerdere locaties zijn beelden.

Herkent u de vrouw op beeld? Laat het ons weten en bel ons op de opsporingstiplijn. Anoniem melden kan ook, via BelM op 0800-7000.

Luttenberg – Politie zoekt inbrekers supermarkt

Twee onbekende mannen breken op 25 februari even voor 03:30 uur in bij de COOP. Ze maken geen buit maar veroorzaken veel schade. Op beelden is te zien dat de twee mannen komen aanrijden in een wit busje. Ze stappen uit en breken de voordeur open. In de winkel proberen ze de tabakskast open te breken. Dit lukt niet en ze gaan zonder buit weg. Wie kent de combinatie van personen, eventueel samen met het busje en de opvallende petjes/kleding?

Deventer – Laptops gestolen

Op donderdag 5 maart, even na 18:00 uur wordt ingebroken bij een bedrijf aan de Singel. De daders komen via de personeelsingang binnen en nemen diverse laptops weg. Op beeld is te zien hoe beide mannen de deur forceren en het pand ingaan. Enige tijd later komen ze weer naar buiten met tassen met daarin de laptops. Wie kent de mannen? Wie weet waar de gestolen goederen zijn ? Help ons deze inbraak op te lossen en neem contact met ons op via de opsporingstiplijn of anoniem via BelM, 0800-7000.

Raalte – Politie zoekt daders van straatroof

Een man is maandag 10 maart omstreeks 01:20 uur slachtoffer geworden van een straatroof.

Op het moment dat hij op De Gaarden bij zijn auto staat komt een scooter naast hem tot stilstand, met daarop twee donker geklede mannen met allebei een helm op. De passagier stapt af en rukt een tas uit de handen van het slachtoffer. Als het slachtoffer de tas terug wil pakken, haalt de man een wapen tevoorschijn en bedreigt het slachtoffer. Het slachtoffer schrikt hier zo van, dat hij alles uit handen laat vallen. De dader bedenkt zich geen moment, pakt de spullen die op de grond liggen en springt weer achterop de scooter. Ze gaan er snel vandoor over de Markeweg in de richting van De Maten. Van de daders is het volgende signalement bekend:

Bestuurder:

Man met smal postuur

Op de mouwen van zijn jas gele of witte strepen over de lengte tot aan de ellenbogen

Passagier:

Man met smal postuur, lengte1.64-1.70 meter

leeftijd circa 18-20 jaar

Hij had een blanke of licht-getinte huidskleur

Hij sprak accentloos Nederlands

Hij was linkshandig

Weet jij meer over deze straatroof of is jou die nacht tussen 00.45 en 01.00 uur iets opgevallen? Sla je aan op het signalement van de daders in combinatie met de dure merkkleding die ze buit hebben gemaakt? Laat het ons weten!

Haaksbergen – Politie op zoek naar informatie over ramkraak

Op maandag 16 maart rond 04.45 uur vindt een ramkraak plaats op een Juwelier aan de Spoorstraat. Met een gestolen auto uit Den Haag wordt het pand ingereden. De daders gaan er vandoor op een gereedstaande gele scooter. Deze wordt later brandend in de Marijkestraat aangetroffen.

Heeft u de gestolen auto en/of gele scooter op 15 of 16 maart zien staan? Weet u meer van deze ramkraak? Laat het ons weten en help ons om dit feit op te lossen!