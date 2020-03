Wereldreizigers zijn door corona ineens statenloos: 'Maar we blijven vol goede moed'

Deze zomer zijn ze alweer twee jaar onderweg. Tot voor kort kregen ze op volle zee nauwelijks iets mee van het coronavirus, dat momenteel een groot deel van de wereld in z'n greep houdt. "We voeren de wereld over en waanden ons onoverwinnelijk", zegt Mariska. Tot ze - zoals gemeld - eind vorige week in Panama onverwacht strandden. Vanwege corona mochten ze het land niet meer uit.

Eieren voor ons geld gekozen

Enkele dagen later kwam echter onverwacht weer schot in de zaak. "We kregen te horen dat alle zeilers die weg wilden de vereiste papieren konden halen", vertelt Mariska.

"Daarvoor kregen we welgeteld drie uurtjes de tijd. Daarna zouden de grenzen op slot gaan. Het ging er even enorm hectisch aan toe. Maar omdat we geen idee hadden hoe lang het anders zou duren, kozen we eieren voor ons geld en zijn meteen vertrokken."

Klaar voor een barbecue op het strand (Foto: Eigen foto)

Drijvende supermarkt

Vanuit Panama zette het gezin koers naar Las Perlas, een eilandengroep vlak voor de kust van Panama. "We hebben eerst op een onbewoond eiland de boot goed schoongemaakt. En dan 's avonds een visje roosteren, helemaal alleen op het strand. Je voelt je dan net Robinson Crusoë. Momenteel liggen we voor anker bij een ander, piepklein parelvisserseilandje, waar ze één dorpje hebben. Hier hebben we zoveel proviand ingeslagen dat we net een drijvende supermarkt zijn."

Inkopen doen voor de 'drijvende supermarkt' De Zouterik (Foto: Eigen foto)

Want het oorspronkelijke plan was om de Grote Oceaan over te varen. Al weten ze momenteel even niet zo goed wat ze de met de situatie aan moeten. De coronacrisis zit ze lelijk in het vaarwater. "We horen telkens wisselende verhalen over wat nog wel mag en wat niet meer. Waar je nog wel aan wal kunt, of hoe het zit met quarantaine. En die berichten veranderen zo ongeveer ieder uur."

'Nergens zo veilig'

Terug naar Panama Stad is eigenlijk geen optie. "Want dan zouden we eerst twee weken in quarantaine moeten. We hebben momenteel voldoende voedsel aan boord om het een week of vijf, zes uit te zingen. En dat is lang genoeg. Want als we dan ergens arriveren, hebben we feitelijk het vereiste aantal weken in quarantaine doorgebracht. Als het om het coronavirus gaat, zijn we welbeschouwd nergens zo veilig als hier op De Zouterik."



Al zijn er wel degelijk zorgen. "Om heel eerlijk te zijn, heb ik er vannacht slecht van geslapen. Want ineens besef je dat we op dit moment statenloos zijn. We hebben nog wel ons Nederlandse paspoort, maar als er iets met het thuisfront gebeurt, komen we Nederland niet eens in. Intussen leven we volop mee met wat er bij jullie in Nederland allemaal gebeurt. Mijn broer en zus wonen nog in Hellendoorn, net als mijn zeventigjarige moeder. Zij behoort gezien haar leeftijd tot de risicogroep. Dat houdt je uiteraard volop bezig."

Thuisfront

Via onder meer Facebook houden ze het thuisfront op de hoogte van hun wereldreis en er is vrijwel dagelijks wel even contact. "Door omstandigheden waren we even een paar dagen onbereikbaar, maar ik heb nu gelukkig weer even met mijn moeder kunnen Facetimen. Het gaat goed met haar. Anderzijds, voordat we aan onze wereldreis begonnen, hebben we het er uitgebreid over gehad dat we bij noodsituaties niet zomaar even terug kunnen. Hier waren we dus min of meer op voorbereid. Tijdens onze wereldreis hebben we intussen wel geleerd dat je geen ijzer met handen kunt breken en soms moet berusten."

Mariska Woertman en echtgenoot Tjaart blijven vol goede moed ondanks alle corona-misère (Foto: Eigen foto)

Via internet volgt ze de ontwikkelingen in 'Nederland-coronaland' op de voet. En krijgt ze dus ook de perikelen rond het thuisonderwijs mee. "Ja, haha, en dan te bedenken dat ik dit al bijna twee jaar doe. Ik zou er een boek over kunnen schrijven. Wat ik overigens ook doe, want ik wil deze wereldreis vastleggen voor het nageslacht."



Knoop doorgehakt

Nadat er gisteren 'crisisberaad' is geweest, hebben ze intussen de knoop doorgehakt: ze zetten nu koers richting De Markiezen, een archipel halverwege Zuid-Amerika en Australië. "Een oversteek van zo'n vierduizend mijl, waarmee we een week of vier tot vijf bezig zijn. Het lastige is dat je niet weet wat er in de tussentijd allemaal kan gebeuren. Maar vooralsnog lijkt ons dit de beste optie. Want we willen ons vooral ook niet gek laten maken. Wat de eindbestemming betreft, is ons vizier gericht op Nieuw-Zeeland. Daar willen we rond 1 november zijn. We blijven vol goede moed!"