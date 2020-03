Verslaggever Pim reisde mee met besmette vakantieganger naar Tirol: "Iedereen denkt dat ik doodziek ben"

"Toen we vorige week naar Tirol gingen, zag de wereld er nog compleet anders uit. Dit had ik niet zien aankomen." Verslaggever Pim Paalhaar ging vorige week voor Expeditie Oost mee met de groep Overijsselaars die naar Tirol afreisden. Vandaag werd bekend dat er binnen de groep iemand het coronavirus heeft. Pim is vooralsnog niet besmet. "Iedereen denkt dat ik doodziek ben. Heel ironisch, want ik heb nergens last van."

Toen bekend werd gemaakt dat er een besmetting in de groep was, kreeg Pim een brief van het RIVM. "Dat maakt mij volgens het RIVM een contact van een bevestigde patiënt. Ik wil er wel graag bij vermelden dat ik merk dat er duidelijke communicatie moet zijn omtrent het hoe en wat van dit virus. Zo werd ik bij terugkomst uit Tirol 'ziek' verklaard door een opdrachtgever, terwijl ik nergens last van had."

Opdrachten geschrapt

Pim blijft zelf vrij nuchter onder het nieuws. "Mijn omgeving is er vooral mee bezig. Ik ben zzp'er en drie opdrachtgevers hebben alle opdrachten geschrapt, dat is balen. Al snap ik het wel volledig", legt hij uit.

Volgens Pim valt de organisatie niets te verwijten. "Op dat moment konden we nog gewoon gaan. Op het moment dat wij er zaten waren er minder corona-gevallen in dat gebied dan in Twente bijvoorbeeld waar ik woon. Het is overal, je kunt elkaar wel scheef aankijken, maar je kan er geen peil op trekken waar je het oploopt."

Geen beerpongen

De komende weken staan voor Pim in het teken van thuiszitten. Al heeft hij wel een idee hoe hij de tijd kan doorkomen. "Ik heb ook een eigen bierbedrijf, daar kan ik nu lekker veel tijd in stoppen. Ik noem het geen quarantaine, want volgens het RIVM mag ik nog overal heen. Ik let alleen wel op. Zo zou ik dit weekend met een groep vrienden gaan beerpongen, maar die sla ik even over."