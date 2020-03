Voedselgroothandels Hanos en Makro nu ook open voor consumenten

Het gaat in onze provincie onder meer om de Hanos in Zwolle en Hengelo. Ook de filialen van Sligro, Makro en van Groothandel Helms, onder meer in Deventer, zijn open voor consumenten.

Noodpakket

De algemene openstelling van voedselgroothandels werd bekend gemaakt door het CBL, de koepelorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven. Deze openstelling maakt deel uit van het noodpakket dat de levensmiddelensector eerder deze week voorstelde aan minister-president Mark Rutte. Het gaat om een tijdelijke openstelling die in ieder geval duurt tot het coronavirus onder controle is.



Vooral voor vitale beroepen

Groothandel Hanos laat weten dat met deze maatregel wordt geprobeerd om personen in vitale beroepen een helpende hand te bieden, door hen in de gelegenheid te stellen boodschappen te doen zonder geconfronteerd te worden met lege schappen. Daarnaast moet de openstelling het gevoel van veiligheid vergroten; er is nu nog minder reden om te hamsteren.

Gezinnen halen hun boodschappen nu bij de groothandel (Foto: RTV Oost)

Voedselverspilling

Met dat laatste wil de overheid onnodige voedselverspilling tegen gaan. Want ook gehamsterde producten hebben soms een houdbaarheidsdatum. Nu er in de afgelopen week zoveel is gehamsterd, wordt verwacht dat er ook meer voedsel wordt weg gegooid.

Extra drukte

De zelfbedieningsgroothandels zijn bang dat er nu ook een extra toestroom van consumenten naar de groothandels op gang komt. Om dat zoveel mogelijk te voorkomen en de extra toestroom in goede banen te kunnen leiden, heeft in ieder geval Hanos besloten om de openstelling niet breed bekend te maken.