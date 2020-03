De sportscholen zijn de komende weken gesloten vanwege het coronavirus. Maar, we willen met z'n allen natuurlijk wel een beetje in vorm blijven! RTV Oost en sportschool Top Fit Salland schieten te hulp: tot en met 5 april publiceren we elke ochtend om 08.00 uur een Stay Top Fit @ Home-video, om zo in vorm de crisis door te komen.

Mathijn Veldkamp is zo'n fanatieke sporter. Hij heeft er mentaal last van als hij niet kan trainen. Hij is sportschoolhouder in Luttenberg en maakt sinds afgelopen maandag iedere dag een fitnessvideo. Die video komt dagelijks om 08.00 uur online. Daarmee hoopt hij een helpende hand te kunnen bieden aan anderen die willen blijven sporten tijdens deze ingewikkelde tijden.

Stay Topfit

De actie is maandag 16 maart begonnen en duurt tot en met 5 april. Als blijkt dat we op 6 april nog niet naar buiten mogen en de beperkingen van de overheid langer duren, dan zal Mathijn iedere dag een video blijven posten. In die video's wordt Mathijn afgewisseld door zijn collega Mitchell. "Het is hartstikke leuk om te doen en de reacties zijn fantastisch!"

Kijk elke dag op de website van RTV Oost voor de laatste video.