Het is rustig in de straten van Almelo: 'Er is ergens wel een gevoel van berusting'

Het is stil op straat, alleen op de donderdagmarkt in Almelo lopen nog mensen rond. Zoals bij de groentekraam van Hans Wesselink, die zoals altijd luid schreeuwend zijn groente en fruit aanprijst.

"Het is niet druk, maar mensen komen wel allemaal meteen kopen. Heel doelbewust wordt groente en fruit ingeslagen en dan zijn ze meteen weer weg." Het is voor Wesselink niet eens een slechte dag: "Qua omzet valt het best mee."

Ontsmettingsspray

Ook op het stadhuis is het leeg. De ontsmettingsspray staat bij de deur en de baliemedewerkers zitten achter glas. Wie thuis kan werken moet thuis werken volgens burgemeester Arjen Gerritsen: "We doen er alles aan om besmetting met het coronavirus tegen te gaan. Dus overleggen we door te bellen of via de computer. En mensen in de buitendienst kunnen natuurlijk niet vanuit huis werken, maar die nemen alle veiligheidsregels in acht."

Mensen helpen elkaar

Gerritsen vindt dat 'zijn' inwoners het goed doen: "Er is ergens wel een gevoel van berusting of een bepaalde spanning die je voelt. Maar mensen helpen degenen die het nodig hebben en dat is mooi om te zien." En ondanks dat de noodverordening ook in Almelo van kracht is, heeft Gerritsen die nog niet in hoeven zetten: "Mensen corrigeren elkaar tot nu toe."