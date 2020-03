Hengeloërs vast in Ecuador: 'Landingsbaan werd geblokkeerd door locals'

Ze waren zó dichtbij: Hengeloërs Frank en Rogier. Het tweetal zou vanuit Ecuador worden opgehaald door een KLM-toestel, toen locals de landingsbaan blokkeerden met pick-up trucks uit angst voor het coronavirus. Sindsdien zit het tweetal vast in Guayaquil. "We werden aan ons lot overgelaten."

De twee Hengelose vrienden Frank van Berkel en Rogier Kalvenhaar wisten woensdag niet wat ze overkwam. "We zouden vanuit Ecuador naar huis vliegen, maar de burgemeester en lokale inwoners waren bang dat het vliegtuigpersoneel uit Madrid het coronavirus mee zou brengen", vertelt Frank.

Daarop besloten de locals en burgemeester de landingsbaan met pick-ups te blokkeren zodat het KLM-vliegtuig dat alle gestrande reizigers zou ophalen niet kon landen. De vlucht ging dus niet door, waarop Frank en Rogier noodgedwongen terug moesten naar hun hotel.

Lockdown

Er was één probleem: er was een lockdown ingesteld, dus al het verkeer in de stad was platgelegd. "Ze lieten ons achter op het vliegveld, zonder eten of drinken. We moesten ons eigen vervoer regelen, maar er reden geen bussen of taxi's", zegt Rogier.

De twee Hengeloërs hadden al wel geregeld dat ze weer terug konden naar hun hotel. En dat is in Ecuador best moeilijk. "Sommige hotels laten je alleen toe als je minimaal twee weken in het land bent geweest of ze vragen meer geld voor een overnachting", vertelt Frank. "De inwoners willen ook geen geld van Europeanen aannemen. Mensen weren ons uit angst voor het coronavirus."

Politie

Na uren wachten zagen de vrienden een politie-auto voorbij rijden. "We renden achter de auto aan en hij heeft ons uiteindelijk naar het hotel gebracht", vertelt Rogier. Daar zitten de Hengeloërs nog steeds in afwachting van een vlucht naar Nederland.

"Het lijkt ons het verstandigst om hier te blijven, want als er weer een vliegtuig mag landen kunnen we naar huis. De inwoners hebben zelf besloten het vliegveld te blokkeren, zonder overleg met de autoriteiten. Volgens mij zijn ze daarover nu druk in gesprek."

Eten en drinken

Er gaan geruchten dat vandaag alsnog een vliegtuig van KLM de gestrande reizigers komt ophalen, maar contact met de Nederlandse ambassade of de vliegtuigmaatschappij hebben de mannen nog niet gehad.

Ondanks de onzekerheid blijven de vrienden nuchter. "We hebben vertrouwen in de Nederlandse ambassade en de KLM. We zitten nu in een hotelkamer en daar blijven we. Zolang we eten en drinken hebben, is het goed."