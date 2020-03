Twee nieuwe coronabesmettingen in verpleeghuis Het Zonnehuis in Zwolle (Foto: RTV Oost / Rogier van den Berg)

In verpleeghuis Het Zonnehuis in Stadshagen in Zwolle zijn vanmiddag twee nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Het Zonnehuis had afgelopen dinsdag al haar deuren gesloten, waardoor familie al niet meer op bezoek kon.

De positieve tests zijn van twee bewoners van de afdeling 'Vechtstraat'. Op die geriatrische afdeling zijn in totaal acht ouderen in revalidatie. De jongste bewoner is zeventig jaar.

Quarantaine

De familieleden van de andere patiënten op de afdeling zijn vanmiddag telefonisch op de hoogte gebracht. "De positief geteste bewoners zijn in quarantaine, maar voor de andere zes verandert er niet veel", zegt een van die familieleden. Geschrokken vertelt ze haar verhaal. Sinds dinsdag mocht de familie al geen bezoek brengen. Dat er nu ook besmettingen zijn op de afdeling, dat maakt het een stuk zorgelijker.

Dat de familieleden gebeld zijn, is bevestigd door de zorgorganisatie Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Op de positieve tests in dit verzorgingshuis in Stadshagen wordt niet gereageerd. "Er zijn meerdere besmettingen in meerdere huizen in de regio", zegt woordvoerder Frank Kodden. "We willen geen onnodige onrust veroorzaken door locaties te benoemen.

Kodden is woordvoerder namens alle zorgorganisaties in de regio IJsselland en dus ook van Driezorg. "Er is een centrale coördinatie opgetuigd. De instellingen werken nauw met elkaar samen om de effecten van corona onder controle te kunnen houden. We hebben eerder uit voorzorg alle locaties gesloten. Dat was een ingrijpend besluit met grote emotionele én sociale impact. Dat zich ondanks de voorzorgsmaatregelen nu toch besmettingen in de huizen zijn, dat is enorm ingrijpend."

Glanerbrug

In Twente is het aantal besmettingen in het Arienshuis in Glanerbrug intussen verder opgelopen naar van één naar vier. Ook in Twente zijn de zorginstellingen bezig om verdergaande beperkingen op te leggen aan de bewoners.

Zojuist maakte het kabinet bekend dat alle verpleeghuizen en andere kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg gesloten worden voor bezoekers en andere mensen die niet betrokken zijn bij de zorg.