Corona raakt ook verzorgingshuizen in de regio Zwolle

"Er zijn meerdere besmettingen in meerdere huizen in de regio. We vrezen de komende dagen dat dit aantal gaat toenemen." Woordvoerder Frank Kodden zegt dat alle focus nu gericht is op opschalen en het aanpassen van werkwijzes. Het gaat er volgens hem niet meer om in welk verpleeghuis wel corona is vastgesteld en welke niet. "We doen het maximale om zo effectief mogelijk te zijn. De situatie waarin we beland zijn, is ongekend en grijpt diep in in processen in de hele organisatie."

'Ook nog gewone griep'

"Zieke bewoners isoleren we van niet zieke bewoners. We nemen alle voorzorgsmaatregelen om risico's te verkleinen en dan speelt ook nog de gewone griep tussendoor. We hebben maximale zorg, aandacht en focus op de bescherming van onze medewerkers en we nemen maximale maatregelen om dat ook te bieden. We willen de beheersing zo effectief mogelijk te maken."

Het kabinetsbesluit om alle verpleeghuizen dicht te doen is dan ook geen overbodige maatregel. Iedereen die niet noodzakelijk is in de zorg, mag per direct niet meer naar binnen. Alles op alles wordt ingezet om de ouderen in bescherming te houden. In de regio Zwolle is daar dinsdag al op geanticipeerd door de deuren te sluiten.

Collega's zijn erg bezorgd, zegt Kodden. "Net als heel Nederland hebben we zorg hoe dit verder gaat. Ondanks alle extra beschermende maatregelen die we hebben hebben met onder meer mondkapjes en schorten."

Deuren dicht

Het kabinet kondigde vanavond in een persconferentie aan dat bezoekers en mensen die niet betrokken zijn bij de zorg, niet meer welkom zijn in de verpleeghuizen. Het is een extra maatregel om de ouderen te beschermen tegen het coronavirus.