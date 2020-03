Helft prikpunten Medlon gesloten: veel minder doorverwijzingen en bezoek uitgesteld

Ongeveer de helft van de prikpunten van Medlon in Twente is vanwege de coronacrisis gesloten. Het laboratorium doet bloedonderzoek voor onder meer huisartsen, specialisten en organisaties zoals Arbodiensten. De sluiting levert op dit moment geen probleem op, onder meer omdat via huisartsen al zestig procent minder patiënten worden doorverwezen.

"Er worden veel minder mensen doorverwezen, mensen stellen zelf ook bezoek uit", zegt directeur Cor van Luik. "Zaken die niet acuut zijn worden uitgesteld." Van de 70 prikpunten in Twente zijn zo'n 35 gesloten. Medlon houdt scherp de ontwikkelingen in de gaten. "Het is een moeilijke situatie."

Nu is het nog rustig, maar Van Luik verwacht dat het de komende weken weer drukker gaat worden. Bepaalde onderzoeken kunnen niet eindeloos uitgesteld worden. "We zijn nu op zoek naar een grotere locatie of een concentratie van locaties om drukte dan op te vangen. In het buitenland hebben ze een drive-in voor onderzoeken gemaakt. Zover is het hier nog niet, maar het is wel iets om in de gaten te houden."