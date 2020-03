Oproep aan beheerders buurtapps om hulp te bieden in coronacrisis

Stichting WhatsApp Buurt Preventie (WABP) roept ruim negenduizend beheerders op om WhatsApp-groepen open te zetten voor hulp in de coronacrisis. In Olst gebeurde dit al op eigen initiatief. Buurtapps zijn bedoeld om inbraken in buurten te voorkomen, maar nu Nederland in de ban is van het coronavirus, kan de app ook andere manieren zijn nut bewijzen.

Normaal wordt heel strikt in de gaten gehouden of de buurtapp alleen gebruikt wordt waar hij voor bedoeld is: het veilig houden van de buurt. Maar nu wordt er een uitzondering gemaakt.

"Onze beheerders hebben een groot sociaal bereik binnen hun eigen woonomgeving. Door alle bewoners de mogelijkheid te geven hulp te vragen of hulp te bieden wijken we weliswaar eenmalig af van onze basisgedachten, maar houden we vast aan onze kernwaarden", zegt Ron Sturrus, voorzitter van de Stichting WABP.

Bijzondere situatie

In Olst was al eerder bedacht om hulp te bieden via de buurtapp. "Dit is toch wel een bijzondere situatie. Oudere mensen die de deur niet meer uit durven, kunnen we op deze manier helpen", zegt beheerder Gerrit Brockotter. Mensen helpen elkaar bijvoorbeeld met het doen van boodschappen. In onze groep zitten zo’n zestig buurtbewoners, die naar elkaar omkijken."

Groei

Het aantal buurtapps is de laatste jaren hard gegroeid in Overijssel. Sinds 2015 zijn er zo’n vijfhonderd WhatsApp-groepen bijgekomen in de provincie. Dit jaar zijn er twaalf nieuwe groepen bijgekomen, meldt WABP. Waar de buurtapps worden gebruikt als wapen tegen criminaliteit, worden ze nu ook gebruikt in de coronacrisis.

