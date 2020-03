Staphorster bedrijf maakt minimaal vijftigduizend mondkapjes per week

Martin van der Sluis van het bedrijf PlasmaMade uit Staphorst wendt zijn fabriekscapaciteit in China aan om mondkapjes te maken. Het gaat om vijftigduizend exemplaren per week en waarschijnlijk nog veel meer. Hij hoopt de eerste zending dinsdag of woensdag binnen te krijgen. De overheid is positief en staat garant dat de kapjes ook de grens over kunnen, zo werd vanavond duidelijk.

De ondernemer is groot geworden met unieke gepatenteerde luchtzuiveringsfilters die hij wereldwijd produceert en verkoopt. Ze werken met plasma, wat de naam van zijn bedrijf verklaart. In China heeft hij ook productiecapaciteit. Die levert hij in om mondkapjes te produceren, die geschikt zijn voor de zorg.

'Afgewimpeld'

Vandaag belde Van der Sluis met de organisatie binnen de overheid die gaat over de inzameling van mondkapjes. Gek genoeg kreeg hij aanvankelijk weinig gehoor. "Ik werd min of meer afgewimpeld. Dat verbaasde mij zeer. De dame die ik aan de lijn kreeg, zei dat de eerste prioriteit is om aantallen te inventariseren, maar ik heb ze straks op de plank liggen."

Vanavond kreeg Van der Sluis alsnog contact met de overheid én de garantie dat de overheid garant staat bij het inklaren van de mondkapjes bij de douane. Daarmee kan Van der Sluis volle bak aan de slag. Hij hoopt veel meer dan de vijftigduizend exemplaren te kunnen maken. "Ik ben hier heel blij mee. Dit kost mij tonnen. Ik wil wel dat de kapjes goed terechtkomen en niet dat ze bij de grens blijven staan."



Bestellingen stromen binnen

Hij deelde zijn idee al via de sociale media. Sindsdien stromen de bestellingen uit het hele land binnen, vooral ook uit de zorgsector. Het gaat om orders voor tienduizenden exemplaren. "Ik doe het op non-profit-basis, dus ik maak geen winst. Dat wil ik niet. Niet over de rug van bezorgde mensen. De zorg gaat voor andere klanten", laat de ondernemer weten. "De prijs is laag, maar gaat wel per dag, want de kosten voor transport wijzigen bijna per uur."



Hij laat zijn mensen intekenlijsten maken. Wie het eerst komt, staat bovenaan de lijst en de zorg gaat voor. "De telefoon gaat al uren non-stop." Van der Sluis roept mensen op niet te bellen, maar te mailen via info@plasmamade.nl. Namen van klanten komen dan op een lijst te staan.