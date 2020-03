Ronde van Overijssel volgende in de rij van afgelastingen door coronavirus

De 68e Ronde van Overijssel is de volgende sportwedstrijd in de lange rij van afgelastingen door het coronavirus. De wielerkoers zou op zaterdag 2 mei worden verreden, maar is van de kalender gehaald.

"Het bestuur heeft met pijn in het wielerhart dit besluit genomen. Het was een moeilijke, maar gezien alle omstandigheden ook een logische beslissing. De 68e editie van 'Overijssels Mooiste' komt in 2021 weer op de koerskalender", zegt voorzitter Michel Vincent.

Onverantwoord

Hij vervolgt: "Het is onverantwoord om dit voorjaar zo’n groot wielerevenement te organiseren. Bij de Ronde van Overijssel zijn in de organisatie tientallen sponsoren en honderden vrijwilligers betrokken om het peloton van zo’n 200 wielrenners uit binnen- en buitenland optimaal te laten koersen. Alle puzzelstukken moeten daarbij op hun plaats vallen en dat is nu onmogelijk."

"Daarnaast zijn al onze sponsoren en overheidsinstanties in Overijssel nu, en naar verwachting ook in de toekomst, al druk genoeg met de gevolgen van het coronavirus. Zij hebben – terecht – op dit moment wel iets anders aan hun hoofd. Daarom is het beter om alle energie en middelen te richten op 2021. Dan zorgen we met zijn allen weer voor een schitterende wielerkoers in Overijssel."

Grote lijst

De Ronde van Overijssel is de volgende op een grote lijst van wielerwedstrijden die niet doorgaan. Zo gaan bijna alle voorjaarsklassiekers in België, Italië en Frankrijk niet door en werd in Nederland eerder al Olympia's Tour afgelast. De internationale wielerbond UCI heeft alle wedstrijd tot 30 april al geannuleerd.