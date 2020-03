'Mol' Rob Dekay uit Deventer overspoeld met reacties na de finale: "De impact is enorm"

Duizenden berichten via social media heeft Deventenaar Rob Dekay de afgelopen week ontvangen, nadat afgelopen weekend bekend werd dat hij de mol was in het programma Wie is de Mol? Hij kan ze in alle rust bekijken, want ook Dekay zit thuis vanwege het coronavirus. "Ik kom alleen nog buiten om de hond uit te laten en boodschappen te doen."

Deze vrijdagochtend bijvoorbeeld is hij even in de buitenlucht om in de omgeving van het Deventer station met zijn hond te wandelen. Het is ook een moment om hem te vragen naar zijn bevindingen van de afgelopen week. Wat is de spin-off van Wie is de Mol en wat is zijn beleving van de coronacrisis?

Leuk, verrast en een beetje geïrriteerd

Rob Dekay: "Ik heb zo ontzettend veel leuke berichten gehad. Van mensen die verrast waren dat ik de mol was. Maar ook sommigen die een beetje geïrriteerd waren omdat ik het was. Die voelen zich misschien een beetje gepiepeld, hadden het niet verwacht. En ook in de stad werd er volop gereageerd. Hartstikke leuk."

Doordat de Deventer muzikant thuiszit kan hij alles goed op zich in laten werken. "De impact is enorm. Het gaat natuurlijk om het best bekeken programma van Nederland. Dan verandert er wel wat als er miljoenen mensen naar je kijken. Er zijn echt heel veel aanvragen van mensen die nu naar mijn muziek gaan luisteren. En die zeggen: ik kende jou niet als muzikant, maar ben blij met jouw muziek. En ik ben blij met die mensen. Het is echt een boost voor mij als artiest."

Duizend nieuwe volgers per dag

Hij probeert er thuis in deze tijden van crisis op dit moment het beste van te maken. Zijn socialmedia-kanalen houden hem volop bezig. Er komen zo'n duizend nieuwe mensen per dag bij die hem op die manier volgen. En hij maakt af en toe wat muziek natuurlijk. "Het is wel een lekker gevoel nu", zegt hij.

Toch houdt ook de corona Rob Dekay ernstig bezig. "We moeten ons gewoon aan de regels houden", zegt hij. "Het gaat niet alleen om jezelf, maar voor heel Nederland moeten we ons best doen. Niet zomaar ergens gaan chillen bijvoorbeeld. Kijk, ik heb een hond en die moet af en toe even uitgelaten worden. En er moeten boodschappen gedaan worden. Maar voor de rest probeer ik echt zoveel mogelijk thuis te blijven."