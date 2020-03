FC Twente loopt nu al tonnen mis, maar ziet ook dynamische jonge businessgroep groeien

Samen met businessclubs TOS en Gouden Talenten is vanaf het nieuwe seizoen namelijk de speciale netwerkgroep Talent Group Twente (TGT) in het leven geroepen. Deze nieuwe netwerkgroep is er speciaal voor jonge professionals tot 35 jaar. Er zijn al dertig stoelen (1250 euro per stoel) afgenomen door talenten, die toegang hebben bij thuiswedstrijden bij de TOS, Gouden Talenten en zes extra evenementen. "Een mooi en dynamisch initiatief en goed om te zien dat het al veel draagvlak vindt bij de jonge ondernemers", zegt Van der Kraan.

De Talent Group Twente (Foto: Barbara Trienen)

Veel variabelen

De TGT is één van de weinige lichtpuntjes voor Van der Kraan, die in zijn woonplaats Den Bosch de financiële sores voor zijn club in kaart brengt. "We zijn net als veel bedrijven in afwachting van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)", vervolgt hij. "En verder natuurlijk ook benieuwd hoe en wanneer de competitie wordt afgewerkt. We zijn afhankelijk van veel variabelen. Bijvoorbeeld met of zonder publiek. Dat scheelt ons namelijk veel inkomsten. Alleen nu al lopen we tonnen mis door alle activiteiten die niet plaatsvinden in De Grolsch Veste. Want alle bedrijven zeggen de bijeenkomsten natuurlijk ook af in ons stadion. Het zijn en blijven nog wel even onzekere tijden."