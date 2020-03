Tekeningen- en kaartenactie Koffieclub Oldenzaal succesvol, de creaties stromen binnen

"Wij hebben een kleine veertig senioren in ons bestand. Die bezoeken we normaal gesproken, om onder genot van een kopje koffie bij te praten over de belangrijke en minder belangrijke zaken van het leven. Maar nu, als gevolg van de coronacrisis, kan dat even niet en dat betreuren wij enorm", aldus Ruth Harmelink, één van de dertig jongeren die zich inzet voor de Koffieclub in haar woonplaats.

Lees verder onder de foto

Een trotse Ruth en Casper van de Koffieclub Oldenzaal (Foto: Esther Rikken)

Ondertussen maakt collega Casper Kroeze nog een enveloppe open. Hij begint te stralen wanneer hij ziet dat de tekening gemaakt is door een meisje van twee jaar oud.

Een beetje opvrolijken

"We hebben deze actie in het leven geroepen omdat we in contact willen blijven met onze doelgroep. We moeten ze helpen om zo goed mogelijk door deze periode te komen. Wij denken dat het door middel van deze kunstwerken allemaal net iets vrolijker wordt", aldus Kroeze.

Alles is nog welkom

Tekeningen, kaartjes, knutselwerken en gedichten, alles is nog welkom. "Als het maar door de brievenbus past. We zijn inmiddels zo enthousiast dat we naast onze eigen ouderen, meerdere senioren in de gemeente Oldenzaal willen verblijden met een kunstwerk", aldus Harmelink.

Het adres

De creaties kunnen gestuurd worden naar:

Koffieclub Oldenzaal

Haverstraat 17

7573 GK Oldenzaal

Knutselwerken voor de senioren van de Koffieclub Oldenzaal (Foto: Esther Rikken)