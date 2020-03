Aantal coronapatiënten in MST neemt toe, twee patiënten op IC

Steeds meer bedden in ziekenhuis MST in Enschede worden bezet door patiënten met het coronavirus. Dat zegt bestuursvoorzitter Sophia de Rooij. "We hebben twee coronapatiënten meer dan aan het begin van de week én twee patiënten met corona op de IC. Dat was vorige week nog niet het geval."

Het ziekenhuis is volgens De Rooij klaar voor nieuwe besmettingsgevallen. "We hebben nog steeds voldoende capaciteit. Maar wat is voldoende, we weten niet hoe snel het hier zal gaan. We zijn op alles voorbereid."





Brabanders in MST

Gisteren werd bekend dat een onbekend aantal coronapatiënten uit Brabant is opgenomen in het Zwolse Isala. Bij het MST worden vandaag de eerste patiënten uit Brabant verwacht. "Er zijn nu vier patiënten onderweg", zegt De Rooij. "We zijn bovendien in gesprek met ziekenhuizen in Brabant en Limburg om te kijken of we nog een paar patiënten kunnen overnemen. Het is natuurlijk ook belangrijk om te kijken wat onze regio nodig heeft als hier de aantallen op gaan lopen."



Als alle beschikbare bedden bezet zijn, dan is MST in staat om de capaciteit uit te breiden. De Rooij: "We kunnen uitbreiden. Zowel ons ziekenhuis als de andere ziekenhuizen kunnen extra IC-bedden creëren." Er is volgens De Rooij ook voldoende zorgpersoneel beschikbaar. "We hebben een plan liggen als er mensen uitvallen of extra mensen nodig zijn."

Materialentekort

De hoogste baas van het MST maakt zich wel zorgen over de schaarste aan materialen. "Het tekort van materialen is een belangrijk bespreekpunt tijdens de vele overleggen. We zijn aan het bekijken hoe we met de geringe voorraden onze basiszorg kunnen bieden."



Gescheiden patiëntenstromen

Een ander aandachtspunt is volgens De Rooij de toename van het aantal mensen dat verdacht wordt besmet te zijn met het coronavirus. Die mensen moeten apart van de andere patiënten een plek hebben. "Gelet op de ontwikkelingen in Brabant en Limburg verwachten we een toename van dit soort patiënten."



Om coronapatiënten en patiënten die mogelijk zijn besmet te scheiden van patiënten die niet besmet zijn, worden de patiëntenstromen op de spoedeisende hulp van het MST van elkaar gescheiden.



"We kunnen het aan"

Bestuursvoorzitter De Rooij hoopt dat mensen hun gezonde verstand blijven gebruiken en niet zomaar spontaan het ziekenhuis binnenlopen. "Ik hoop dat iedereen rustig blijft. Het is een spannende tijd voor iedereen, maar laat ons ons werk doen. Daar zijn we voor opgeleid en dat kunnen we aan."