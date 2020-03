Vincent uit Daarlerveen organiseert online bingo: "Zo hebben we toch nog een gezellige avond"

Vincent loopt te pielen op zijn tablet, waarmee hij via een speciale Facebookpagina de verbinding tot stand brengt. Voor hem staat het bingo-apparaat. Na een korte uitleg aan de spelers begint hij met een belangrijke mededeling. "Als je bingo onjuist is, moet je natuurlijk een liedje zingen."

Disco

"Het begon met het idee om een disco te organiseren, maar omdat mensen niet hun huis uit kunnen, is het deze bingo geworden", legt Vincent uit. "En we hadden dit apparaat al thuis staan, dus dat was mooi makkelijk." Overigens is het niet zo'n ouderwetse molen met balletjes, maar een systeem waarbij een druk op de knop genoeg is en een getal verschijnt. "Dan heb je geen gedoe met wegrollende balletjes."

Sponsoren

Via WhatsApp sturen de deelnemers hun volle bingokaarten op, waarna een strenge controle plaatsvindt. Wie wint, krijgt een prijs. "Nu zijn die prijsjes nog klein, meer voor de aardigheid", legt Vincent uit. "Maar als deze crisis aanhoudt, gaan we het natuurlijk vaker spelen en hopen we dat bedrijven misschien wat spullen willen sponsoren. Dat zou helemaal top zijn natuurlijk."