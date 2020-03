Scholen zijn dicht, maar voor sommige kinderen in Heino gaat de gymles door: 'Beetje uit elkaar'

Een klein groepje buurkinderen uit Heino krijgt, ondanks het feit dat de scholen gesloten zijn, gymles in een speeltuin in hun woonwijk. Wel wordt de kinderen allemaal nadrukkelijk verzocht om afstand van elkaar te houden.

"We doen vandaag een dobbelsteenloop. Er zijn zes activiteiten. Kinderen rollen straks de dobbelsteen, liefst met de voet," vertelt Ter Laak.

'Elke keer met dezelfde kinderen in aanraking'

Ieder nummer op de dobbelsteen staat voor een opdracht in de speeltuin. "Als ze bijvoorbeeld 1 gooien, moeten ze een rondje rennen over het pad in de speeltuin, bij 2 trekken we sprintjes tussen de pionnen."

"We doen dit al een paar dagen. Elke ochtend gaan we met een aantal kinderen uit de buurt hier bewegen. Dat zijn buurmeisjes, nichtjes. We blijven telkens met het zelfde clubje hier. Broertjes en zusjes bij elkaar in het groepje, zodat ze elke keer met dezelfde kinderen in aanraking komen."

'Leuk om wat extra beweging te krijgen'

De gymlessen zitten bij Ter Laak in het vaste patroon van het dagschema. "We proberen ook gewoon het ritme van school een beetje aan te houden. We beginnen de dag met wat taakjes en dan om 10.00 uur gaan we naar buiten, spelen. Maar het is gewoon leuk om wat extra beweging te krijgen door een activiteit."

Na ongeveer een half uurtje gym is de les voorbij. De gymlerares stuurt de kinderen met een duidelijke boodschap naar huis: "Als je thuis komt handen wassen! Maar eerst: applaus voor jezelf."