Koeienplas tegen virus: Zwollenaar beleeft coronacrisis in India

"Ik had een bezoek aan Nederland gepland in april, maar ik denk niet dat dat wat wordt. Zit ik straks in quarantaine in Zwolle voor ik weet niet hoe lang." Zwollenaar Tieme Hermans blijft tijdens deze coronacrisis liever in India in quarantaine: "Het voelt totaal nog niet beklemmend."

Waar veel Nederlanders in het buitenland moeite hebben om thuis te komen, blijft Tieme juist in het buitenland. In 2012 vertrok hij op de fiets vanuit Zwolle richting Bali. Sindsdien heeft hij in Azië op verschillende plekken gewoond. 'Thuis' is op dit moment een vallei in een berggebied in Kerala, een staat in het zuiden van India.

Maatregelen voor buitenlanders

Tieme geeft daar onder meer Engelse les aan kinderen. Maar net als in de rest van de wereld, is het coronavirus ook in India opgedoken. De eerste gevallen zelfs in de staat Kerala. "Het is een communistische staatsoverheid, dus die zaten er meteen bovenop, voor zover dat gaat in India. Ze begonnen meteen de buitenlanders op te sporen, ze hebben met gps-tracking de route van de eerste slachtoffers gevolgd en iedereen in quarantaine gezet met wie ze in contact kwamen."

"Alle buitenlanders die recentelijk buiten India geweest zijn, moesten meteen in zelf-quarantaine. Veel hotels mochten geen buitenlanders meer toelaten of ze mochten ze alleen binnen houden als ze hun kamer niet uit kwamen."

Veel maatregelen voor de buitenlanders, maar hoe zit dat voor de Indiase mensen? Dat liet even op zicht wachten zegt Tieme. "Maar daar komt nu, wat laat, verandering in."

Koeienplas

Ondertussen zit Tieme dus ook thuis. "Ik ben gevraagd m'n huis niet te verlaten. Ik woon hier met een stel andere buitenlanders in een bergdorpje en de dorpsbewoners zijn een beetje bang voor ons nu. Fake news vliegt mensen hier om de oren, dus ze geloven de meest bizarre dingen. Ze drinken koeienplas tegen corona! Mensen geloven wat ze willen horen, dat nepnieuws is water op vruchtbare bodem van angst."

Geen van de buitenlanders in het dorpje komt direct uit Europa. "We zijn hier allemaal al minstens drie of vier maanden. Dus niet méér riskant dan de mensen zelf. Onze directe buren zijn relaxed, die weten wel dat ze van ons niks te vrezen hebben."

Klussen

Wat betekent quarantaine in een bergdorpje waar geen verkeer kan komen? "We blijven in en om ons huis. Ik help de buurman met het bouwen van zijn huis, we hebben een trap van natuurstenen gebouwd op een helling die in de moesson in een glijbaan verandert. Ik leer steeds beter Zuid-Indiaas koken, leg een groentetuin aan en bouw een oven. En ik heb tijd voor de buurkinderen, wat echt te gek is."

Echt zorgen over de coronacrisis maakt hij zich niet. "Het voelt toch nog vrij ver weg ergens, al zie ik ook hoe het mensen raakt die dichtbij me staan", zegt Tieme. "Het is een beetje dubbel. Ik ben niet angstig per se voor wat er komen gaat, al besef ik heel goed dat het echt uit de hand kan lopen. Het houdt me wel bezig natuurlijk en ik sluit me zeker niet aan bij het team dat schreeuwt dat het allemaal wel meevalt."