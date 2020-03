RTV Oost en Tubantia lanceren Facebookgroep Overijssel in Actie

RTV Oost en de Twentsche Courant Tubantia bundelen de krachten in de Facebookgroep Overijssel in Actie. Hier kunnen de inwoners van Overijssel elkaar vinden in deze tijd die in het teken staat van de coronacrisis.

Iedereen die hulp nodig heeft kan op de pagina een hulpvraag plaatsen. Wie hulp wil verlenen, kan in de groep diensten aanbieden. In de Facebookgroep en via de eigen kanalen brengen RTV Oost en Tubantia de verhalen die in het teken staan van hulp bieden aan elkaar.

Overijssel staat bekend om het noaberschap. We zijn er voor elkaar, als er lastige tijden aanbreken. Juist nu, terwijl het leven zo goed als stil lijkt te staan, steken een heleboel mensen elkaar de helpende hand toe. In de Facebookgroep Overijssel in Actie proberen we vraag en aanbod bij elkaar te laten komen.

Samen kunnen we er het beste van maken. In moeilijke tijden ontstaat ook veel moois. Steek een ander een hand toe. Haal boodschappen voor iemand die het huis niet uit kan, of vraag juist om hulp. Maak een praatje op afstand met een onbekende. Op deze manier maken we de wereld een beetje mooier.

Hulp vragen en aanbieden kan in de Facebookgroep Overijssel in Actie: www.facebook.com/groups/overijsselinactie. Heb je geen Facebook, dan kun je een mail sturen naar overijsselinactie@rtvoost.nl.