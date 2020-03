Slaat de verveling toe? Ga met deze tips aan het werk in de tuin

Arnoud Beernink is hovenier, volgens hem is het juist nu belangrijk om wat in de tuin te doen want daar heb je de hele zomer profijt van.



Onkruid weghalen

Liefst met de hand, maar om het onkruid alvast wat los te maken mag een schoffel gebruikt worden: “Maar je moet echt op de knieën om het onkruid te plukken. Dan pas haal je alles weg en komt het niet zomaar terug.” Beernink is onverbiddelijk: “Ik weet dat het niet leuk is, maar wij doen het ook.”



Luchtiger

Verticuteren, je hebt er vast wel eens van gehoord, maar wat is dat eigenlijk? Verticuteren is het weghalen van mossen en dode grassen in het gazon. “Handigste is met een machine te werken, die snijdt precies 1 cm diep. Het maakt de grond luchtiger, zodat de haarworteltjes van het gras meer lucht krijgen en beter beginnen te groeien.”

Ook kan meteen de zijkant van het gras gedaan worden. Met een speciaal apparaat of met een mesje met de hand.



Grondmonster

Om te weten hoeveel mest je moet gebruiken en wat de zuurgraad van de grond is, kan je wat grond uit de tuin opsturen naar een laboratorium. Op de gok mest rondstrooien heeft dus niet zoveel zin.



Snoeien

Ook is dit de goede tijd om te snoeien volgens Beernink. “Een deel is natuurlijk al in de herfst gedaan, maar zeker de siergrassen die in de winter nog mooi waren en enkele hortensia's mogen nu teruggesnoeid worden.”