Bliksemstart bezorgservice Deventer: 100 deelnemende ondernemers, 6.000 websitebezoekers

De gezamenlijke actie van Deventer binnenstadondernemers en Fietskoerier Deventer, om als gevolg van de coronacrisis thuisblijvende klanten te bedienen, slaat aan. Koeriers fietsen vandaag al in volle vaart door de stad met binnenstadproducten in hun tassen.

Lotte Pen van Fietskoerier Deventer is enthousiast. "Juist in deze tijd is het ontzettend belangrijk elkaar te helpen. Wij hebben hier een hele rits fietsen staan en de binnenstadondernemers zien dat hun klanten thuis blijven. We zijn er heel blij mee dat we in deze tijd zo kunnen samenwerken."

Dankbaar werk

Fietskoerier Siemon Jacobs beaamt dat en zit ondanks de coronacrisis met een goed gevoel op de fiets. "Het is heel dankbaar werk op dit moment. Geïsoleerde mensen zijn heel blij dat we spullen komen brengen. Lenzenvloeistof bijvoorbeeld, die mensen anders in de winkel halen. Nu komen we het brengen."

De website waar mensen terecht kunnen voor het bezorgen van producten uit de Deventer binnenstad is www.bezorgenindeventer.nl.