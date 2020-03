Huizenbezichtigingen gaan ondanks coronacrisis 'gewoon' door

Geschreven door Rik Bronkhorst en Vera Ellérie



Ten Hag, die tevens penningmeester is in het algemeen bestuur van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), houdt de Overijsselse woningmarkt nauwlettend in de gaten. Dagelijks maakt hij een belrondje langs zijn vestigingen. "We zien dat er mensen zijn die hun afspraken afzeggen. Ook het telefoonverkeer wordt minder."



Voormalige huurhuizen

Desondanks loopt de woningverkoop volgens hem nog steeds als een trein. "Vooral aan de onderkant van de markt. Daar zijn we druk met de verkoop van voormalige huurhuizen. De huurder is er vaak al uit en de verkopende partij heeft er geen belang bij dat de woning lang leeg blijft staan. Die wil graag van het pand af."





Die voormalige huurhuizen hebben dus als groot voordeel dat ze leeg staan. "Dat betekent dat er bij een bezichtiging niemand thuis is. Soms zien we dat elders in Overijssel de verkopende partij tijdens een bezichtiging wel thuisblijft, maar door de maatregelen van het kabinet staan we dat niet meer toe. Ook als de verkopende partij snotterig is, of in thuisisolatie zit, gaan we het huis niet binnen."Peter Burbach is makelaar in Haaksbergen en voorzitter van NVM-makelaars Twente. Hij houdt op zijn kantoor ook rekening met het coronavirus. Hij merkt, in tegenstelling tot Ten Hag, wél dat Overijsselaars de aankoop van huizen beginnen te mijden. "Het is nu eigenlijk nog te vroeg om dit te peilen. Daarnaast blijft het aan de koopkant onveranderd druk, omdat de hypotheekrente nog steeds laag is. Daardoor willen mensen graag blijven kopen."Het aanbod lijkt wel langzaam minder te worden. "Zoals in elke crisis wachten mensen bij het verkopen van hun huis graag af tot er weer wat meer zekerheid is", weet hij.De bezichtigingen gaan tot dusver gewoon door, ook bij Burbach. "We vragen de verkopers wel alle deuren in het huis alvast open te zetten, zodat wij deze niet hoeven aan te raken. Ook vragen wij de verkopers hun huis te verlaten als de bezichtiging plaatsvindt. Daarnaast mogen er maximaal twee bezoekers tegelijk in het huis rondkijken en vragen wij hen zich aan de gepaste afstand van 1,5 meter te houden."

Normaal gesproken voeren makelaars hun werk voor een groot deel in het veld uit, maar ook Burbach neemt de door het RIVM ingestelde maatregelen nu in acht. "Wij houden ons er strikt aan. Zo desinfecteren de makelaars voor en na een bezichtiging hun handen. Ook bij de Haaksbergse makelaar gaan bezichtigingen niet door wanneer makelaars, kopers of verkopers ziekteverschijnselen hebben.



Naast bezichtigingen voeren makelaars ook veel adviesgesprekken. Om zoveel mogelijk sociaal contact te vermijden worden deze gesprekken nu via de telefoon gehouden. "Meestal houden wij die gesprekken bij de mensen thuis, aan de koffietafel en kunnen wij ook het huis dat verkocht wordt alvast bekijken. Dat gaat nu helaas even niet.



"Gevoel en emotie"

Maar waar de adviesgesprekken op afstand kunnen plaatsvinden, is dit bij bezichtigingen een ander verhaal. "Je kunt geen huis kopen zonder dat je er daadwerkelijk in hebt gestaan. Het gevoel en de emoties die je ervaart wanneer je de drempel van een woning overstapt heb je online niet. Bezichtigingen gaan dus 'gewoon' door."





Zo gaat ook Ten Hag te werk. Hij meldt zelfs dat de coronacrisis voordelen heeft. Kopers bereiden zich volgens hem beter voor. "Dat komt omdat ze daar meer tijd voor hebben, nu veel mensen thuis werken. Ze stellen ons daardoor bijvoorbeeld gerichtere vragen."De Overijsselse woningmarkt reageert volgens Ten Hag anders op de coronacrisis dan op andere plekken in het land. Zo is in de provincie Brabant de huizenmarkt nagenoeg stil komen te liggen. "Ook in Amsterdam ligt de verkoop van woningen even stil. Dat komt omdat er daar op een bezichtiging veel mensen afkomen en grote mensenmassa's moeten we nu voorkomen."Of de markt in Overijssel zo door blijft lopen weet Ten Hag niet. "Ik bekijk het van dag tot dag en maximaal van week tot week. Langer vooruitkijken doe ik niet."RTV Oost doet onderzoek naar de woningnood in de provincie Overijssel. U kunt daarbij helpen door deze enquête in te vullen.Hieronder nogmaals de link naar de enquête:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhK-LKhJzEZ7YUqxnNMpOgxbNlDs3_aUNZhbhtZk7nlB1w-g/viewform

NVM Open Huizen Dag Op 28 maart zou de NVM Open Huizen Dag worden gehouden. Deze gaat vanwege de uitbraak van het coronavirus niet door. Op zo'n dag bezoeken tienduizenden mensen in korte tijd diverse woningen. De NVM vindt dat nu, met het toenemend aantal besmettingen in ons land, niet verantwoord. De NVM heeft besloten om geen risico te nemen en de editie van zaterdag 28 maart niet door te laten gaan. De eerstvolgende NVM Open Huizen Dag zal vermoedelijk op zaterdag 3 oktober 2020 zijn.