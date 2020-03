Toeristische sector Overijssel in het hart geraakt door coronacrisis

De Overijsselse toeristische sector is keihard geraakt door de coronacrisis. Nu al melden ondernemers omzetverliezen van vijftig tot tachtig procent. "De impact is niet in één seizoen goed te maken", meldt directeur-bestuurder Evelyn Borgsteijn van MarketingOost.

De Overijsselse toeristische sector was vorig jaar goed voor 2,2 miljard euro aan directe bestedingen en ruim 38.000 banen. Deze sector staat nu zo goed als stil. Achter de schermen wordt inmiddels hard gewerkt om de ondernemers ondersteuning te bieden zodat ze na de crisis opnieuw kunnen floreren.

Gedeputeerde Roy de Witte is namens de provincie Overijssel betrokken bij de ondersteuning: "Samen met MarketingOost, Gastvrij Overijssel en gemeenten bekijk ik of aanvullende steun aan de sector en ondernemers kan bieden."

Lange adem

Evelyn Borgsteijn is directeur-bestuurder van MarketingOost. "Ik heb veel waardering voor de pro-actieve houding van alle betrokken partijen, door samen de schouders eronder te zetten", vertelt ze. "Het zal een kwestie van lange adem worden, de maatregelen moeten langdurige ondersteuning bieden. De impact is niet in één seizoen goed te maken."

Ondernemers ervaren volgens kenniscentrum MarketingOost nu al enorme impact en de zorgen nemen toe. Dit blijkt uit een steekproef onder 1.750 ondernemers in de Overijsselse vrijetijdssector. Veel ondernemers zien de inkomsten flink teruglopen. Omzetverliezen van vijftig tot tachtig procent zijn geen uitzondering en de zorgen nemen toe nu het aantal annuleringen oploopt en er geen nieuwe boekingen binnen komen.

Tonnen omzetverlies

Eerder vertelde Anne-Sophie Kat, eigenaresse van camping De Kleine Wolf in Stegeren, al dat ze haar hele omzet van de maand april in rook zag opgaan door het reisverbod dat in Duitsland van kracht is. "Dat kost ons enkele tonnen. Meer dan duizend Duitse campinggasten hebben we inmiddels omgeboekt naar de herfstvakantie", aldus Kat.

Ondernemers maken zich grote zorgen over de financiële gevolgen en weten in veel gevallen niet hoe te reageren op deze onwerkelijke situatie. Vooral de kleinere ondernemer heeft behoefte aan de weg naar de juiste instantie en eenduidige informatie over hoe de overheid ze tegemoet kan komen.

Campagnes

MarketingOost heeft campagnes richting de bezoekers stopgezet. Samen met de sector worden scenario’s opgezet om de economische schade op dit moment zo goed mogelijk te beperken en na de crisis de vrijetijdssector van Overijssel opnieuw binnen Nederland en daarbuiten voor het voetlicht te brengen.