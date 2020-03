WOII in foto's: Nazikopstukken bezoeken politie-opleiding in Schalkhaar

In gezelschap van de hoogste vertegenwoordiger van de SS, Hanns Albin Rauter (geheel links) en Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart (links) inspecteert SS-leider Heinrich Himmler het Politie Opleidingsbataljon in Schalkhaar in 1944.

In de Westenbergkazerne even buiten Deventer was in 1941 een opleiding gestart voor Nederlandse politieagenten volgens nationaalsocialistische principes. De rekruten kregen er een militaire training en werden na afronding van hun opleiding onder meer ingezet voor het oppakken van Joden.

Grootste oorlogsmisdadiger aller tijden

Naast overtuigde NSB'ers gebruikten veel Nederlandse jongemannen de opleiding om aan tewerkstelling in Duitsland te ontkomen. Evengoed brachten zij de Hitlergroet, ook aan het hoge nazibezoek op de foto.

Himmler was als een van de hoofdverantwoordelijken voor de holocaust een van de grootste oorlogsmisdadigers aller tijden.

Nazikopstukken bezoeken Schalkhaar (Foto: Foto: Onbekend / Bron: Beeldbank WO2 - NIOD)