WOII in foto's: het indrukwekkende verhaal van Riet Hoogland

Op deze foto zien we Riet Hoogland (links) en Emmy Naarding (rechts) in een politiecel in Enschede. De vrouwen zijn werkneemsters van de textielfabriek Van Heek.

Uniek kijkje in de gevangenis

Het tweetal werd in oktober of november 1940 opgepakt na het overtypen van een gedichtje over de bombardementen op Rotterdam. Dat werd door de bezetter opgevat als 'politieke misdaad'. Later werden de vrouwen overgebracht naar het beruchte Oranjehotel in Scheveningen, de enige gevangenis in Nederland onder Duitse leiding, na een half jaar kwam Riet Hoogland vrij.

Riet hield in de de gevangenis in het diepste geheim een dagboek bij op kleine stukjes wc-papier. Bij haar vrijlating weet ze de propjes papier in haar korset naar buiten te smokkelen. In Amsterdam werkt ze haar aantekeningen en herinneringen uit tot een manuscript. Na meer dan zeventig jaar werd het unieke document teruggevonden en is er een documentaire over het dagboek gemaakt.

Gevangen in Enschedese politiecel (Foto: Fotograaf: onbekend / Bron: Collectie Van Dorrestein-Hoogland)