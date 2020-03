Jongste Statenlid Lucas Brinkhuis blikt terug: "Een bijzonder eerste jaar"

Lucas woont in Schalkhaar in de pastorie van de Nicolaaskerk, waar zijn vader diaken is. Het katholieke geloof is voor hem een rode draad door zijn jonge leven. Met zijn 21 jaar is Lucas het jongste Statenlid in de provincie en het is zijn geloof dat ervoor heeft gezorgd dat hij politiek actief is geworden.

"Ik vind vanuit mijn geloof dat je wereld een beetje beter achter moet laten dan je hem aantreft. De politiek is voor mij dé manier om dat te doen."



GroenLinks

De jonge politicus heeft duidelijk kernwaarden in zijn leven. "Dat je goed zorgt voor elkaar. Dat je zorgt dat de kloof tussen arm en rijk niet te groot wordt. Dat je goed zorgt voor vluchtelingen en dat je goed zorgt voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis. Ik heb gekeken welke politieke partij daar het beste bij past en voor mij kwam daar GroenLinks uit."

Veel betekenen

Het begon te kriebelen toen Lucas tijdens zijn VWO in Deventer actief werd in de medezeggenschapsraad. Daarna volgden vele voorzittersfuncties en werd hij actief bij DWARS, de jongerenafdeling van GroenLinks.

Ondanks dat hij katholieke theologie én geschiedenis studeert, is hij niet van plan om zijn vader op te volgen als diaken en sluit hij een politieke carrière niet uit. "In de politiek kan je door hele kleine dingen veel betekenen voor een hele grote groep mensen. Dat vind ik fijn."

Saai?

Of de provinciale politiek niet ontzettend saai is voor een eenentwintigjarige? "Er zijn absoluut momenten die erg saai zijn. Maar er zijn ook veel belangrijke thema's, zoals stikstof of de kwaliteit van het drinkwater. Als ik daar mee bezig ben en dan iets voor elkaar krijg, dan vind ik dat absoluut niet saai."

Ook twee andere jonge Statenleden kijken terug op hun politieke jaar. Morgen kun je het verhaal van Stijn Hesselink, Forum voor Democratie, lezen en bekijken en zondag het verhaal van D66-Statenlid Kyra Selles.