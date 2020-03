Sanne Wevers kritisch op IOC: "Denk dat veel atleten hopen dat Spelen worden uitgesteld"

Turnster Sanne Wevers uit Oldenzaal heeft zich kritisch uitgelaten over het Internationaal Olympisch Comitee. De organisator van de Olympische Spelen houdt voorlopig nog vol dat het toernooi in augustus doorgaat.

"De uitspraak 'Het gaat gewoon door' is wel in groot contrast met wat er op dit moment gaande is. Niet zo'n hele slimme uitspraak", zegt Wevers tegen de NOS. "Ik denk dat heel veel atleten nu hopen dat het uitgesteld wordt. Ook mijn eigen gevoel zegt, dat, als dit nog lang gaande is, het voor niemand prettig is als de Spelen doorgaan. Op één staan gezondheid en veiligheid."

Tweestrijd

Het is voor haar dan ook een dubbel gevoel. "Dat is elke keer de tweestrijd die je voert. Aan de ene kant snap je heel goed dat je dit heel serieus moet nemen en dat het veel groter is dan alleen de sport. Van de andere kant roept het IOC dat het gewoon doorgaat en dan denk je als topsporter: ik moet aan de bak."

Balk thuis

Ze kan in ieder geval aan de bak, want eerder vandaag werd bij Wevers thuis een balk bezorgd zodat ze daar door kan trainen in deze crisis.