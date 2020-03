Burgemeesters in regio IJsselland overleggen over doorgaan paasvuren

De elf burgemeesters in de regio IJsselland overleggen maandag over mogelijke afgelasting van de paasvuren. Pasen vindt dit jaar plaats op 12 en 13 april en op veel plaatsen zou binnenkort begonnen moeten worden met de opbouw van het vuur.

De elf burgemeesters werken samen in een Regionaal Beleidsteam, waarvan Peter Snijders als burgemeester van Zwolle de voorzitter is. Naast Snijders zijn ook de burgemeesters van Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland onderdeel van het team.

Vandaag werd bekend dat in de Drenthe alle paasvuren dit jaar niet doorgaan, om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Daar kwam de beslissing van het Regionaal Beleidsteam van die provincie, meldde RTV Drenthe. Of dat in Overijssel ook gaat gebeuren, is nog onduidelijk.

"We zien dat veel organisaties van paasvuren zelf al het initiatief hebben genomen om het paasvuur dit jaar af te blazen", zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio IJsselland. Onder meer in Heino is al zeker dat het feest niet door gaat. Vorig jaar konden veel paasvuren ook al niet doorgaan, destijds was de droogte spelbreker.

Twente

Ook in de regio Twente is er al een streep gegaan door meerdere paasvuren. In Haaksbergen is een van de drie grote paasvuren afgelast. Die gemeente overlegt volgende week met de organisatoren van de overige twee paasvuren of die kunnen doorgaan.