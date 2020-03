Meeste warenmarkten in Overijssel gaan door ondanks corona: "Klanten houden afstand van elkaar"

Per vak mag er één klant staan. Marktkooplieden merken dat klanten zich hieraan houden. Ook op de markt in Nieuwleusen houden mensen bewust afstand van elkaar. Veel klanten betalen contactloos met de pinpas.

Een klant zegt bewust naar de markt te zijn gegaan vandaag. "Ik denk dat het hier veiliger is dan in de supermarkt en ik wil de middenstand tegemoet komen in deze tijden."

Marktlieden maken vakken op markt in Zwolle om afstand tussen klanten te creëren (Foto: RTV Oost / Chantal Everaadt)

Klandizie

Veel verkopers merken dan ook nog weinig van de coronacrisis. "Misschien zijn er iets minder klanten, maar ik merk er nog weinig van", vertelt de fruitboer in Nieuwleusen. Vooral versproducten blijken in trek: de visboer in Nieuwleusen zegt zelfs meer klanten te hebben dan voorheen.

De marktkoopman bij de sokkenkraam in Zwolle voelt wel de gevolgen van de crisis. "Het is bij ons helemaal niks meer, waar gaat dit heen?", vraagt hij zich hardop af.

Dubbel

Terwijl in de regio Zwolle de warenmarkten doorgaan, heeft de gemeente Enschede wel een streep gezet door de markt. Dat zorgt voor scheve gezichten bij marktkooplieden. "De kleine markten mogen wel, maar in de stad niet. Dat is dubbel", vertelt een notenboer.

Hij vervolgt: "Je weet niet waar je aan toe bent, de situatie verschilt per dag, maar wij moeten wel inkopen doen. Wie betaalt dat als de markt toch niet doorgaat? Dat noemen ze ondernemersrisico, maar dat is niet altijd leuk om te horen."