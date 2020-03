Statenlid Stijn Hesselink over zijn eerste politieke jaar: "Je bent collega's van elkaar en geen vijanden"

Hij omschrijft zichzelf als een echte Tukker. "Rustig en de kat uit de boom kijken." Maar ondanks dat hij eerst de kat uit de boom kijkt, is Stijn erg maatschappelijk betrokken. Hij is actief bij de Carnavalsvereniging De Alberger Bökke en zit in commissies voor tentfeesten en het paasvuur. Het behouden van deze tradities is ook een van de redenen dat hij politiek actief is geworden.

"Ik wil dat de Nederlandse tradities niet meer onder vuur komen te liggen. Ook lokale tradities als carnaval, paasvuren en carbidschieten zijn heel belangrijk. Niet alleen omdat het gezellig is, maar ook omdat ze voor veel samenhorigheid zorgen."



Niet aan de zijlijn staan

"Op een gegeven moment was ik het zat om aan de zijlijn te staan en wilde ik ook politiek gezien een bijdrage leveren." Voor Stijn ontstond er ook een gat op rechts. Hij voelde zich niet aangetrokken tot de VVD en ook niet tot de PVV. Toen kwam Forum voor Democratie om de hoek kijken. “Ik werd lid van de partij en toen kwam de vraag of ik op de lijst voor de Provinciale verkiezingen wilde. Wie A zegt moet ook B zeggen, vind ik."



Als nieuw Statenlid voor een nieuwe partij was het wel even wennen in het formele provinciehuis. "Toch was het minder stoffig dan ik verwacht had. Ik had het nog iets saaier verwacht, maar je kunt het zelf zo leuk maken als je wil, door zelf onderwerpen op de agenda te zetten. Wat ook helpt, is dat we een relatief jonge Staten hebben vergeleken met de vorige periode."



Samenwerken

"Het belangrijkste wat ik geleerd heb, is dat je toch gewoon collega’s van elkaar bent en geen vijanden. Uiteindelijk wil iedereen een beter Overijssel op zijn eigen manier. Dat moet je toch samen doen."

