Anna (79) begint YouTube-kanaal om haar Twentse gedichten voor te dragen tijdens coronacrisis

Anna Geerdink (79) uit Almelo draagt al meer dan dertig jaar haar zelfgeschreven Twentse gedichten voor, maar door de coronacrisis gaat dat nu even niet meer. Daarom is ze een YouTube-kanaal begonnen om met haar verzen mensen een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd.

Al sinds 1986 draagt de Almelose haar verzen voor aan mensen. Het begon allemaal toen de dans- en zanggroep, waarvan de 79-jarige lid is, haar vroeg of ze een gedicht wilde voordragen. "Dat liep een beetje uit de hand", vertelt Geerdink lachend.

Inmiddels leest ze, gehuld in klederdracht, haar dichtwerk voor aan mensen in verpleegtehuizen en kerken. Allemaal in de Twentse taal. Maar door de uitbraak van het coronavirus gaat dat niet meer. Anna is namelijk hart- en longpatiënt en al bijna 80 jaar, dus valt ze in een risicogroep.

Geen aanspraak

Ze besloot uit voorzorg te stoppen met het voordragen van haar gedichten. Ook al haar andere afspraken heeft ze afgezegd. "Het is moeilijk, want je hebt geen aanspraak. Dus ik lag op een avond te denken hoe ik alsnog mijn gedichten kan voordragen, via de radio bijvoorbeeld."

De volgende dag komt haar dochter boodschappen brengen en begint over een YouTube-kanaal. Anna leert van haar hoe ze de gedichten moet inspreken op een laptop.

Corona

Zo gezegd, zo gedaan. Inmiddels staan er vier gedichten op haar kanaal. "Ik wil voor anderen iets betekenen in deze tijd en ben heel dankbaar voor mijn gezondheid. Dat gevoel van dankbaarheid wil ik graag overdragen op anderen. Dit is voor iedereen een vervelende situatie."

Haar laatste gedicht gaat over corona en het hamsteren van toiletpapier. "Dan denk ik waar ben je mee bezig? Vroeger moesten we als kinderen vierkantjes knippen van krantenpapier en dat hing aan een roestige spijker bij de wc. Dat was ons toiletpapier. Ik zou bonen kopen", zegt ze lachend.

'Oud kopje'

De 79-jarige heeft overigens één keer haar kanaal bekeken. "Op die foto in die filmpjes heb ik wel een oud kopje, maar volgens mijn dochter ook een mooie. Dat is nou knuffelen op afstand", besluit Anna.